李強會見泰王哇集拉隆功　指中泰經貿合作逆勢增長難能可貴

中國國務院總理李強11月14日在曼谷會見泰國國王哇集拉隆功。



李強轉達習近平主席對哇集拉隆功國王的親切問候。李強表示，去年，國王陛下對中國進行國事訪問，習近平主席同國王陛下舉行會晤，就推進中泰命運共同體建設達成重要共識。中方讚賞泰國王室長期重視並致力於促進中泰友好。

2026年11月13日，李強乘坐包機抵達曼谷素萬納普國際機場（泰國外交部FB）

李強指，「中泰一家親」，這是中泰關係的獨特優勢，體現在兩國各領域務實成果，特別是當前動盪國際形勢下，中泰經貿合作逆勢增長，尤為難能可貴。中方願同泰方一道，遵循兩國元首戰略引領，繼續密切交往，拓展投資、科技創新、新能源汽車等領域合作，深化人文交流，助力兩國經濟社會發展，增進兩國人民福祉。

哇集拉隆功請李強總理轉達對習近平主席的誠摯問候和良好祝願，表示去年對中國進行國事訪問，同習近平主席舉行成功會晤，此訪富有成果，至今記憶猶新。李強總理對泰國進行正式訪問，有利於進一步鞏固泰中傳統友誼，深化兩國務實合作。