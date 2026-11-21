英偉達（Nvidia，又譯輝達）前行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）早前捲入一連串婚外情後黯然下台，共和黨參議院銀行委員會主席史考特（Tim Scott）的一位發言人11月20日（週五）表示，黃仁勳已同意出席參議院銀行委員會聽證會，將公開作證。外界高度關注，黃仁勳與中國籍女子黃樂出軌，過程中是否曾協助後者曾任職的新加坡公司MegaSpeed，違反美國對中國出口先進晶片的管制。



據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，這位來自南卡羅萊納州的共和黨人於本週較早時候證實，黃仁勳已同意出席參議院的聽證會，但尚未公布更多細節。

黃仁勳因爆出一連串婚外情，其中包括與一名疑似中國間諜的女子黃樂有染，以及與英偉達內部兩名員工出軌，已於11月初辭去他在英偉達的一切職務；此外，他也與眾議院的三個委員會達成協議，將於12月1日出席閉門聽證，並接受記錄在案的訪談。

至於黃仁勳在參議院公開作證的日期尚未公佈，儘管史考特早前曾要求他於12月3日出席。

當被問到黃仁勳將於何時出席聽證會時，史考特的辦公室未予回應。

史考特18日（周三）曾向CNBC 表示，他希望能在「聖誕節前」聽取黃仁勳以及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的證供。

新一屆國會將於1月3日宣誓就任，屆時預計由麻薩諸塞州民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）接任參議院銀行委員會主席。