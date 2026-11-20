英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人黃仁勳爆出婚外情醜聞後，不僅震撼科技圈，連帶掀起的輿論風波也為亞裔女性帶衝擊。圍繞事件中的中國女商人黃樂，其涉嫌間諜活動等揣測與流言持續發酵，在社交平台催生大量物化亞裔女性的影片、迷因，舊有偏見標籤再度被炒熱。亞裔女性組織紛紛警告，輿論正在侵蝕亞裔女性的職場生存空間，呼籲社會需要警惕以「玩笑」為名的種族偏見。



據美媒報道，亞裔美國女性領袖網路「真實亞裔」（The Authentic Asian）創辦人Misa Chien指出，不論相關指控最後是否屬實，這場輿論都會加深大眾偏見，拖累正咬牙衝破職場玻璃天花板的亞裔女性。

同時，反亞裔歧視法律組織「力挺亞裔美國人」（Stand with Asian Americans）主席兼總法律顧問Rachel Lee也觀察到，不少亞裔女性明明實力已經獲得驗證，誠信卻依舊屢遭質疑。她點破背後由來已久的危險敘事：亞裔永遠被當成局外人，預設她們難以信賴、不夠忠誠。

作家May-lee Chai分析，這類刻板印象可追溯至19世紀限制亞裔女性入境的法案，到 20 世紀初，荷里活將亞裔女性作為誘惑者、間諜的形象搬上熒幕，牢牢釘死這套偏見。

網民用AI生成影片笑指黃仁勳陷入「美人計陷阱」：

報道提到，不少亞裔女性從業者回饋，曾遭遇同事玩笑式的間諜質疑、被誤認成秘書或不認可領導能力等。

Rachel Lee呼籲企業增設反刻板印象培訓，遇上冒犯與歧視的亞裔女性，可以聯繫維權團體，獲取權益說明與心理支援，並強調每個人都有權主動劃清言論邊界。