剛完成亞洲之行返回華盛頓的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月20日召開記者會表示，與中國國家主席習近平的關係非常好，對能夠獲得習近平親自到機場接機「深感榮幸」（deeply honored）。特朗普同時稱讚深圳「非常乾淨」（very clean），並指習近平「做得非常出色」；與此同時，他形容美國的城市「骯髒又噁心」（dirty and disgusting），其中大多是那些由民主黨主政的城市。



特朗普對獲習近平接機深感榮幸：

特朗普在總結亞洲之行成果的時候，談到從菲律賓馬尼拉飛往深圳，他對獲得習近平在機場接機深感榮幸。特朗普提到知悉習近平以前從未這麼做過；他從未在機場迎接過任何人。

特朗普認為，「這意味（習近平）他尊重我們的國家。」；特朗普還提到，習近平並未為「瞌睡喬」（Sleepy Joe，他為前總統拜登起的花名）接機。

特朗普盛讚深圳很乾淨：

此外，特朗普表揚深圳「乾淨」（clean）且「美好」（nice）；他大讚深圳有着無限的活力，城市很乾淨，一切都很完美。特朗普稱知道深圳40年前還只是個小漁村，在很短時間內建成，並盛讚習近平做得出色。

特朗普同時形容美國的城市「骯髒又噁心」，大多是「藍州」（民主黨）主政。特朗普指這些城市的道路上有坑洞，軌道是破損的，很多基建已生鏽，犯罪率也高。

特朗普認為美國部份城市讓人傷心，儘管有些表現還不錯，但有些城市卻令人尷尬。