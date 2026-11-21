美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月20日（周五）結束APEC行程後於白宮舉行新聞發布會。他在記者會上證實自己與中國國家主席習近平一致同意為AI設防護機制。而關於數據中心問題，特朗普對那些在美國境外興建數據中心的企業發出威脅，表示若企業選擇在海外進行此類建設，將面臨「極為沉重的稅項」。



特朗普表示，「我們絕不允許本國企業在國外興建數據中心。我們不會讓這種事發生。大家知道，過去在晶片及其他領域，這種情況曾被放任發生，結果對我們國家造成了極大的破壞。」

2026年11月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）在結束亞洲之行後，於白宮舉行新聞發布會。國務卿魯比奧（Marco Rubio，右）和副總統萬斯（JD Vance，左）陪同在側。（Reuters）

他補充道，「如果他們執意這麼做——當然他們不能這麼做——我們將會對他們課徵極為沉重的稅。如果他們真的要蓋，那就必須蓋在美國境內。我們不允許數據中心外移到其他國家，因為中國會把這些全盤接收，我們絕不容許這種事發生。對於任何試圖這麼做的企業，我們將祭出極為嚴厲的懲罰。」

特朗普亦談及與習近平、普京（Vladimir Putin）的會晤，表示對話氛圍極佳，關係甚好。他還透露三國領導人有談到限制核武擴散的議題，稱「我們談到必須攜手合作，以遏止核威脅在全球各地的擴散。特別是，我們進行了深入討論，確保伊朗永遠無法擁有核武。」