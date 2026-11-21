美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月20日（周五）結束APEC行程後於白宮舉行新聞發布會。他在記者會上提及自己與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的會晤，指對方明確表達希望透過外交途徑結束俄烏戰爭的意願。但特朗普強調，在達成協議之前，他不願討論針對烏克蘭的安全保證問題。



特朗普稱，「我們的會談非常順利。我認為我們很有機會能促成這件事。我也與我們的代表談過，他們表現得很出色，但這是一項艱鉅的任務。這真的很困難。問題在於，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與總統普京之間存在極深的仇恨，這讓事情變得非常棘手。」

2026年11月19日，美國總統特朗普會晤俄羅斯總統普京（Reuters）

特朗普亦將俄烏戰爭的起因，歸咎於他自己在2020年未能連任。他稱，「坦白講，如果選舉沒有被操縱——導致我必須苦等四年——這一切根本不會發生。這場戰爭絕不會爆發。普京昨晚也是這麼說的。」

當被問及普京是否為美國人民的朋友時，特朗普表示：「我無法代表美國發言。」但他指自己和對方關係極好，稱畢竟對方擁有大量的核武。