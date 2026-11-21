據日本共同網11月20日引述知情人士消息報道，日本政府為年底修訂安保三文件擬定的草案內容中，擬就引進核動力潛艇議題「盡早得出結論」，並提到允許緊急情況下降核武器運入日本。



消息人士透露，日本政府在草案中提出「啟動研究」核動力潛艇，並提及「盡早得出結論」，該項目擬在2027財年起的五年計劃初期推進，並預留研究經費。

該草案觸及無核三原則，包括禁止擁有、生產或引進核武器。日本政府聲稱維持原則不變，但在安全政策文件中增設例外條款：容許緊急狀態下將核武器運入日本。

日本大鯨級的傳統潛艇的噸位超過4000噸，相當於核潛艇的規模，內部空間還足以儲藏核導彈。(wikipedia)

報道稱，自民黨對核潛艇的態度仍保持謹慎，但高市早苗政府越來越支持採購。支持方表示核潛艇的長續航能力，可強化對中國的海上威懾，但也提到建造每艘潛艇的成本可能高達約1萬億日圓（約494億港元）。反對方則質疑，此舉偏離日本防禦導向，亦與原子能法和平用途定位存在矛盾。

報道又指，相關議題仍待執政黨工作會議繼續磋商，政府亦會參考專家小組報告，目標在 12 月底經內閣會議敲定新版安保文件。