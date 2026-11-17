當地時間15日晚，部分日本民眾在東京新宿車站前舉行集會，抗議高市早苗政府推動擴充軍備、修改和平憲法等政策動向。



集會參加者表示，近期高市政權討論修改「安保三文件」，進一步增加防衛費支出，推動修改日本和平憲法等相關動向令人擔憂，日本絕不能再次走上戰爭的道路。

2026年8月6日在日本廣島，示威者走上街頭，不滿日本首相高市早苗政府的修憲和軍事擴張政策。（Reuters）

15日晚日本民眾在東京新宿車站前反對高市政權擴軍修憲：

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軍費持續增加，民生壓力引發不滿

事實上，日本政府的擴軍計劃已引發多方關注，防衛開支規模及其資金來源也成為日本國內爭論的焦點之一。

據日本《日本時報》報道，日本政府正在考慮將未來五年防衛開支總額設定在約60萬億日元（約2.96萬億港元），同時計劃於年底前修訂三份重要安全保障文件，即《國家安全保障戰略》《國家防衛戰略》和《防衛力量整備計劃》。

日本自民黨安全保障調查會5月25日在全體會議上大致同意了，為修改《國家安全保障戰略》等三份安保相關文件而提交給政府的提議草案。(Getty)

報道援引知情人士消息稱，日本防衛省估算，未來五年所需防衛開支將達到70萬億至80萬億日元，而財務省則主張將開支控制在60萬億日元以下。由於高市早苗對通過增稅籌集防衛經費持謹慎態度，防衛省與財務省圍繞軍費規模及資金來源的分歧正在加大。

路透社報道稱，高市政府一方面希望擴大防衛投入，另一方面又提出降低食品消費稅，以減輕家庭生活負擔。相關減稅政策可能造成每年約4.3萬億日元（約2119億港元）的財政收入缺口，進一步加大政府安排預算的難度。

日本富士電視台（FNN）11月16日公布的最新民調顯示，對於食品消費稅減稅，59.8%的受訪者表示贊成。（YouTube@FNNnewsCH）

日本富士電視台（FNN）11月16日公布的最新民調顯示，對於食品消費稅減稅，59.8%的受訪者表示贊成；但對於政府有關減稅資金來源等問題的說明，56.7%的受訪者表示不滿意。這反映出日本民眾對減輕生活負擔有較強期待，同時也關注相關政策的財政可持續性。

日本富士電視台（FNN）11月16日公布的最新民調顯示，對於政府有關減稅資金來源等問題的說明，56.7%的受訪者表示不滿意。（YouTube@FNNnewsCH）

日本朝日電視台報道稱，此次安保三文件修訂還將涉及人工智能、無人機等裝備的引進，以及應對長期衝突的能力建設。報道指出，大幅增加防衛費是實現上述目標的重要條件，但軍費規模和資金來源的討論預計將面臨困難。

隨着防衛開支持續增加，如何籌措資金、是否需要進一步增稅，以及如何兼顧經濟發展和民生支出，成為高市政府面臨的現實問題。

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和平憲法面臨考驗，反對修憲聲音持續

對於反對擴軍的民眾而言，軍費不斷增長與生活成本、社會保障等民生議題之間的關係，也正是他們表達擔憂的重要原因。與此同時，日本民眾的擔憂還集中在戰後和平憲法可能發生的變化上。

日本憲法第九條規定，日本永遠放棄以國權發動的戰爭、武力威脅或武力行使作為解決國際爭端的手段，「不保持陸海空軍及其他戰爭力量，不承認國家的交戰權」。然而，圍繞該條款的解釋與修改，日本國內長期存在分歧爭議。在反對擴軍修憲的民眾看來，強化軍事力量並非維護和平的唯一途徑。

2026年8月6日在日本廣島，民眾在街頭示威，不滿日本首相高市早苗政府的修憲和軍事擴張政策（Reuters）

據日本共同社報道，11月早些時候，日本憲法公布80周年之際，約1.4萬人當日聚集在東京國會前，舉行維護和平憲法集會，舉着寫有「反對修憲」「守護憲法」等字樣的標語牌，表達反對修憲、反對戰爭的立場。沖繩縣前知事玉城丹尼也參加集會，呼籲民眾共同表達反對戰爭的意願。

日本國內和平團體擔憂，修訂安全保障文件、擴大軍事力量與推動修憲等舉措相互疊加，可能進一步改變日本戰後安全政策的基本方向。

在日本政府不斷強調安全環境變化、推動防衛政策調整之際，如何平衡安全政策與民生需求，如何正視歷史、堅守和平承諾，已成為日本社會無法迴避的議題。