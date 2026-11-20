亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議本周在深圳舉行，日本首相高市早苗與中國國家主席習近平的互動成為外界焦點，東京電視台（TV Tokyo）駐北京記者大橋達也接受《香港01》訪問時表示，日本傳媒廣泛報道高市早苗抵達深圳機場時遭遇的「低規格」待遇，但他表示，兩位元首會面時有握手，習近平亦表情「和善」，大多數日本人對此沒有負面印象。



機場遭遇冷待 被認為「失禮」

大橋稱，日本傳媒今次APEC最關注的，正是高市如何與習近平互動、習近平又會如何回應她。

高市早苗18日下午抵達深圳機場時，中方雖依照慣例，在地面鋪上紅地氈並安排解放軍儀仗隊接待，但既沒有歡迎音樂，也沒有青年歡迎隊伍或花束，解放軍儀仗隊規模亦偏小，不少日媒將高市接機畫面與韓國總統李在明、澳洲總理阿爾巴尼斯等元首放在一起對比，顯得格外冷清。

大橋稱，一些日媒形容有關安排「失禮」。但他認為，大部分日本人對握手及接待安排都不會有負面印象。

「最壞情況是習近平拒絕握手」

他解釋，日本人設想的最壞情況，是習近平拒絕高市、不與她握手，「但他握了手，而且他的表情很親切、很和善，所以我覺得（情況）算是比較好。」

中日關係陷入低谷，有輿論將今次會面與2014年北京APEC相比。當年中日因釣魚島爭議關係跌至谷底，時任日相安倍晉三與習近平經過數月外交斡旋，才在峰會場邊握手並舉行會談，兩人握手時的僵硬表情至今仍常被提起。

2026年11月19日，中國國家主席習近平在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）峰會上，與日本首相高市早苗握手。（Reuters）

大橋認為，安倍當年與今次高市的處境「非常相似」，只不過，今次的關鍵在於台灣問題，這對中方而言是一大問題。

讚深圳有活力 盼逛華強北買機械人行李箱

談到深圳，身為駐京記者的大橋顯得興致勃勃。他形容北京是一座「政治城市」，「不太有趣」，但深圳則「很熱鬧、很有活力」、很開放：「我很喜歡深圳，覺得這是個好城市，我也很尊重這裏的科技發展。」

他又認為，若國際活動在北京舉行，保安會嚴格得多，在深圳則相對寬鬆，往來新聞中心、酒店及其他設施都很方便，「深圳很適合舉辦國際活動，是一個好選擇。」

大橋當晚仍有電視直播工作，翌日便返回北京，但他笑稱，臨走前希望到華強北逛逛，買個機械人行李箱：「像單車一樣的，機場有很多人用，我想買一個。」