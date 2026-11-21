美股、日韓、台股等多地股市連日大幅波動，人工智能（AI）相關股票如美股英偉達（Nvidia）、美光（Micron）等暴跌，路透社11月20日報道，外國投資者正以創紀錄速度重返印度市場，視為避風港，以躲避近期全球多國市場的動盪。



「欠缺AI題材」反成賣點

報道指，在兩年前，環球資金曾撤出印度，追逐處於AI供應鏈核心浪潮的地區，例如韓國、台灣，現在「欠缺AI題材」反而成為印度股市的吸引力所在。

外資重回印度股市，11月以來投入120億美元（約936億港元），創下單月流入金額的歷史新高。此前在2024年9月至2026年10月期間，外資曾累計賣出超過600億美元（約4,680億港元）。

印度股市：2024年10月，民眾在印度孟買的國家證券交易所外（REUTERS）

Nifty 50指數回升

印度股市指標Nifty 50指數本月上漲超過11%，並協助印度股市重返全球市值前五大市場之列。另一邊廂，韓國、台灣股市指數跌幅均超過15%，美國納指（Nasdaq）也下跌6%。

中信里昂證券（CITIC CLSA）首席股票策略師雷德曼（Alexander Redman）指，雖然印度缺乏AI題材，但這種「反向」特質反而可能更具吸引力。他以「紅蘿蔔與棍棒」為比喻，指對於投資印度的人來說，「棍棒」（驅動力）在於從科技股權重過高的市場轉向資產配置多元化，「紅蘿蔔」（誘因）則在於印度自身的優勢，例如企業獲利增長。