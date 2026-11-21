斯洛伐克舞蹈團Čarovné Ostrohy最近在社交媒體上傳了一段成員們在東京根津神社跳舞的影片，意外引發爭議。不少網民批評該舞蹈團在宗教場所表演舞蹈的行為，是對日本文化和禮儀的不尊重。斯洛伐克駐日本大使館其後於11月20日發聲明道歉，並指已要求涉事團體刪除影片。該團體也在社交媒體Instagram道歉，解釋拍攝該影片的目的是為了展現日本的美麗，並無意損害日斯兩國之間的友好關係。



日媒《體育日本》（スポニチ，Sponichi）11月20日報道，Čarovné Ostrohy曾於9月在東京和京都演出，但他們將一段顯示其成員在根津神社內跳舞的影片上傳到社交媒體後，引發巨大爭議。

從影片可見，成員們在狹窄的參道與鳥居之間排成隊形，配合音樂做出高抬腿、跳躍、拍手及旋轉等動作幅度極大的舞步。

據報道，有網民批評他們不尊重莊嚴的神社，並留言稱：「日本的寺廟和神社並非外國人拍照打卡的網紅打卡地，更別提用作跳舞的舞台了。」

根津神社網站明確禁止在不進行祭祀的情況下，僅出於拍攝目的使用其場地，目前尚不清楚神社是否允許團體進行拍攝。

+ 2

事後，斯洛伐克駐日本大使館也在聲明中，就該團體影片造成的「不適和精神痛苦」表示歉意，強調神社是神聖的場所，而非表演或社交媒體內容的舞台，並澄清Čarovné Ostroch是獨立的舞蹈團體，與斯洛伐克政府並無關聯。