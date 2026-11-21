日本富士山全面進入封山期，25歲中國遊客陳傑11月8日沿吉田線攀登富士山期間失蹤，其父一度懸賞50萬人民幣（約58萬港元）協助尋獲，即便不幸僅發現遺體，亦會支付10萬元人民幣（約12萬港元）。據日媒報道，山梨縣警方及消防部門展開連日搜救後已於18日宣布放棄行動，並同時擔憂重金懸賞之下誘使民眾闖入封山區，再度引發傷亡事故。



報道指，搜救結束後，山梨縣知事長崎幸太郎表示理解家屬心情，但警告該懸賞或鼓勵民眾冒險入山，釀成新意外。政府又於富士山步道入口設置警戒、安排人員巡查，所幸暫未見有人受賞金驅使登山，19日解除警戒。

25歲中國男遊客封山期間強登富士山，已失聯多天。

陳傑11月8日在非登山季、未攜冰爪等冬季裝備的情況下，約清晨5時獨自沿吉田線攀登富士山，同行友人因天氣、獲悉封山規定後折返，男子繼續上山，其後失聯。同行者一直無法聯絡上他，在當晚約10時報警求助。

情急之下，陳傑家屬公布懸賞，但山梨縣18日宣告停止搜救，截至目前，陳傑仍然下落不明。

富士山吉田登山路線2026年時段已結束。

報道稱，富士山每年僅7月至9月開放登山，淡季山路積雪險峻，過去已多次發生外籍登山者魯莽攀山、耗費大量救援資源的事件。