日本富士山全面進入封山期，25歲中國遊客陳傑11月8日沿吉田線攀登富士山期間失蹤，截至17日仍無消息。為盡快尋回陳傑，陳傑父親發出懸賞，承諾若能協助尋獲陳杰本人，將支付50萬元（人民幣，下同）作為報酬；即使不幸僅發現遺體，亦會支付10萬元。



中國駐日本大使館17日在微信公眾號發文稱，事發後大使館第一時間聯繫日本警方，多次敦促儘快組織搜救，並積極為家屬提供必要協助，提醒中國公民切勿違規擅自登山。



陳傑具一定登山經驗，是藍天救援隊成員，平日經常參與公益救援。《界面新聞》

25歲中國男遊客封山期間強登富士山。（《界面新聞》）

據早前《界面新聞》報道，陳傑的表姐王女士表示，這是他首次赴日本旅遊，11月5日抵達東京。出發前，他並未向家人透露行程，王女士看到他在朋友圈分享的影片後，才得知他去了日本。

王女士稱，陳傑於11月8日凌晨抵達富士山，約清晨5時半開始登山。當日上午，他曾向朋友發送一段影片，其後便失去聯絡，手機一直處於關機狀態。家屬提供的定位顯示，陳傑最後出現的位置在富士山七合目附近。影片中，他一邊喘氣，一邊說：「上山了……周圍一個人都沒有。」

25歲中國男日本富士山封山期間強行登山後失聯。（《界面新聞》）

25歲中國男日本富士山封山期間強行登山後失聯。（《界面新聞》）

兩名臨時同行者折返當晚報警

王女士表示，據她了解，陳傑最初與兩名臨時結伴的登山者一同上山，兩人其後因天氣及身體原因離開，只有陳傑繼續攀登。當晚約10時，同行者一直無法聯絡上他，遂報警求助。

據報道，富士山當時正值封山期。王女士提供的照片顯示，山上當日有雪，陳傑身穿黑色輕薄羽絨外套及白色長褲，背著紅色背囊。家屬表示，陳傑具一定登山經驗，是藍天救援隊成員，平日經常參與公益救援。

陳傑最後的影片表示「一個人都沒有」。（《界面新聞》）

陳傑最後分享的位置訊息。（《界面新聞》）

報道指，陳傑平日在浙江工作，是家中獨生子，父母均接近60歲。

《極目新聞》報道指，王女士稱，日本警方經過數天的搜尋，有一定進展，確定陳傑人是在富士山，但尚未找到。

富士山吉田登山路線2026年時段已結束。

據日本富士吉田市觀光網頁顯示，2026年的登山季已經結束，非登山季節期間（吉田路線為每年9月11日至隔年6月30日，即夏季7月1日至9月10日開山期以外的時間），所有通往富士山頂峰的登山步道均對外關閉。基於安全考量，根據日本《道路法》第46條規定，從富士山五合目到山頂的登山道與步道均屬「禁止通行」（部分時期富士宮路線為六合目起禁止通行）。若擅自闖入、違反封山規定，可依日本法律被處以最高六個月以下有期徒刑或最高30萬日圓罰款。