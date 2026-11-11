富士山封山期強登　25歲中國男失聯3日　最後影片｢一個人都沒有｣

25歲中國遊客陳傑11月8日在日本富士山沿吉田線登山期間失去聯絡，截至11月11日已失聯超過70個小時。家屬稱，與他同行的兩名登山者因天氣及身體原因中途折返，陳傑則獨自繼續攀登。日本警方曾出動直升機搜尋，暫未找到其下落。中國駐日本大使館領事部表示，已收到家屬提交的材料，正協助加急辦理簽證。



據《界面新聞》報道，陳傑的表姐王女士表示，這是他首次赴日本旅遊，11月5日抵達東京。出發前，他並未向家人透露行程，王女士看到他在朋友圈分享的影片後，才得知他去了日本。

王女士稱，陳傑於11月8日凌晨抵達富士山，約清晨5時半開始登山。當日北京時間上午10時半，他曾向朋友發送一段影片，其後便失去聯絡，手機一直處於關機狀態。家屬提供的定位顯示，陳傑最後出現的位置在富士山七合目附近。影片中，他一邊喘氣，一邊說：「上山了……周圍一個人都沒有。」

25歲中國男日本富士山封山期間強行登山後失聯3日。

25歲中國男遊客封山期間強登富士山，已失聯3日。

25歲中國男日本富士山封山期間強行登山後失聯3日。

兩名臨時同行者折返當晚報警

王女士表示，據她了解，陳傑最初與兩名臨時結伴的登山者一同上山，兩人其後因天氣及身體原因離開，只有陳傑繼續攀登。當晚約10時，同行者一直無法聯絡上他，遂報警求助。

據報道，富士山當時正值封山期。王女士提供的照片顯示，山上當日有雪，陳傑身穿黑色輕薄羽絨外套及白色長褲，背著紅色背囊。家屬表示，陳傑具一定登山經驗，是藍天救援隊成員，平日經常參與公益救援。

陳傑最後的影片表示「一個人都沒有」。

陳傑最後分享的位置訊息。

陳傑具一定登山經驗，是藍天救援隊成員，平日經常參與公益救援。

王女士透露，當地警方於11月10日中午出動直升機尋人，搜尋範圍延伸至八合目附近，但未有發現。後續搜救可能因天氣不佳而延後。家屬亦聘請私人救援隊協助，惟對方表示，封山期間搜尋難度較大。

據悉，陳傑平日在浙江工作，是家中獨生子，父母均接近60歲。家屬表示，一家人十分焦急，已聯絡中國駐日本大使館，並計劃派人赴日尋找。

中國駐日本大使館領事部工作人員11月10日表示，已收到家屬提交的材料，正協助他們加急辦理簽證。外交部全球領事保護與服務緊急熱線工作人員則表示，收到家屬反映後，會及時與使館聯繫，跟進事件進展。

富士山吉田登山路線2026年時段已結束。

另外，據日本富士吉田市觀光網頁顯示，2026年的登山季已經結束，非登山季節期間（吉田路線為每年9月11日至隔年6月30日，即夏季7月1日至9月10日開山期以外的時間），所有通往富士山頂峰的登山步道均對外關閉。基於安全考量，根據日本《道路法》第46條規定，從富士山五合目到山頂的登山道與步道均屬「禁止通行」（部分時期富士宮路線為六合目起禁止通行）。若擅自闖入、違反封山規定，可依日本法律被處以 最高六個月以下有期徒刑或最高30萬日圓罰款。