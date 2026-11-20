美國眾議院外交事務委員會11月19日公開晶片出口許可數據，披露特朗普政府自2025年12月至2026年5月的半年內，各企業曾申請向中國出口超過340萬枚，NVIDIA（輝達 / 英偉達）及AMD（超微半導體）的先進人工智能（AI）晶片，最終美國商務部批准出口87.9萬枚，但狀態為未出貨。

申請最多的是阿里巴巴94.9萬枚，騰訊申請15萬枚，而香港科技大學亦申請進口12,240枚NVIDIA晶片。



阿里巴巴申請近95萬枚 騰訊申請15萬枚

根據美國眾議院外交事務委員會的公布，美國商務部工業暨安全局（BIS）截至2026年5月11日，收到向中國公司出售3,444,160枚受管制的先進人工智能晶片的申請，包括NVIDIA H200 GPU、AMD MI325X。

最多申請的是阿里巴巴（Alibaba）及其相關企業，共948,950枚；另外騰訊（Tencent）及其子公司，共15萬枚；百度（Baidu）4.3萬枚；比亞迪（BYD）4,000枚。

2024年11月23日，NVIDIA行政總裁黃仁勳（Jensen Huang），獲得香港科技大學頒授工程學榮譽博士學位。當日他與科大校董會主席兼知名計算機科學家沈向洋教授，展開「爐邊談話」，穿上印有HKUST字樣的皮褸。（科大圖片）

香港科技大學4月申請 狀態為已提交

詳細列表中，還包括香港科技大學（The Hong Kong University of Science and Technology），於2026年4月6日申請進口12,240枚受管制的NVIDIA晶片。目前的狀態是已提交申請（submitted），並未獲批、或被拒絕。

2024年11月23日，香港科技大學舉行榮譽博士學位頒授典禮，NVIDIA行政總裁黃仁勳獲頒授工程學榮譽博士學位。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

2024年11月23日，香港科技大學舉行榮譽博士學位頒授典禮，NVIDIA行政總裁黃仁勳獲頒授工程學榮譽博士學位。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

字節跳動申65.8萬枚

另外字節跳動（Bytedance）亦是申請大戶之一，合共申請進口658,000枚晶片，其中馬來西亞子公司申請進口508,000枚NVIDIA晶片，狀態是「退回不予處理」（RWA, Returned Without Action）；北京的公司各申請進口75,000枚NVIDIA及AMD晶片，狀態均為「已批准、未出貨」。

受管制出口的NVIDIA H200 GPU圖像處理器晶片。（NVIDIA網站圖片）

騰訊100%獲批

根據公布，這些申請中，美國商務部工業暨安全局（BIS）已批准出口879,868枚晶片到中國企業，包括騰訊15萬枚，阿里巴巴7.5萬枚，百度4.3萬枚，比亞迪4,000枚，狀態為已批准未出貨。