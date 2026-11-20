黃仁勳辭職｜中國企業申請進口344萬枚先進晶片 港科大申1.2萬枚
美國眾議院外交事務委員會11月19日公開晶片出口許可數據，披露特朗普政府自2025年12月至2026年5月的半年內，各企業曾申請向中國出口超過340萬枚，NVIDIA（輝達 / 英偉達）及AMD（超微半導體）的先進人工智能（AI）晶片，最終美國商務部批准出口87.9萬枚，但狀態為未出貨。
申請最多的是阿里巴巴94.9萬枚，騰訊申請15萬枚，而香港科技大學亦申請進口12,240枚NVIDIA晶片。
阿里巴巴申請近95萬枚 騰訊申請15萬枚
根據美國眾議院外交事務委員會的公布，美國商務部工業暨安全局（BIS）截至2026年5月11日，收到向中國公司出售3,444,160枚受管制的先進人工智能晶片的申請，包括NVIDIA H200 GPU、AMD MI325X。
最多申請的是阿里巴巴（Alibaba）及其相關企業，共948,950枚；另外騰訊（Tencent）及其子公司，共15萬枚；百度（Baidu）4.3萬枚；比亞迪（BYD）4,000枚。
香港科技大學4月申請 狀態為已提交
詳細列表中，還包括香港科技大學（The Hong Kong University of Science and Technology），於2026年4月6日申請進口12,240枚受管制的NVIDIA晶片。目前的狀態是已提交申請（submitted），並未獲批、或被拒絕。
字節跳動申65.8萬枚
另外字節跳動（Bytedance）亦是申請大戶之一，合共申請進口658,000枚晶片，其中馬來西亞子公司申請進口508,000枚NVIDIA晶片，狀態是「退回不予處理」（RWA, Returned Without Action）；北京的公司各申請進口75,000枚NVIDIA及AMD晶片，狀態均為「已批准、未出貨」。
騰訊100%獲批
根據公布，這些申請中，美國商務部工業暨安全局（BIS）已批准出口879,868枚晶片到中國企業，包括騰訊15萬枚，阿里巴巴7.5萬枚，百度4.3萬枚，比亞迪4,000枚，狀態為已批准未出貨。