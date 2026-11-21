泰國曼谷11月20日爆發「GenZ示威」（GenZ意指1990年代尾至2010年代前期出生的Z世代），要求總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）展開教育改革，提高青少年在制定政策的參與度。示威運動負責組織表示，該運動不受任何政黨影響。總理阿努廷在21日表示，政府沒有忽視抗議者，且已建立相關機制來接收、呈報並評估他們的訴求。



泰國民族報（The Nation）報道，學生和青年活動人士聚集在曼谷民主紀念碑，並由包括學生網絡（Student Network / 又稱 Studem Network）和Free Thai Youth在內的學生組織發起。抗議者在下午三時開始聚集，並在拉差丹農大道（Ratchadamnoen Avenue）的麥當勞外架起用警戒線圍起來的演講區，演講者在該處批評泰國的教育和政治體系。

學生組織在本次示威提出4個訴求，包括：1）平等享有優質教育、2）加強學校民主、3）青年有效政治參與以及4）超越資本主義的教育。

學生和青年網絡（Student and Youth Network）代表蒂拉帕特（Teerapat）解釋，這次示威活動受到了世界兒童日和全球由Z世代主導的抗議浪潮的啟發。他指出，泰國的教育體系仍有嚴重的不平等，獲得優質中學和大學教育的機會往往取決於經濟狀況，許多年輕人被迫在進入職場前背負助學貸款，即使他們畢業後的就業前景並不穩定。

2026年11月20日：青年示威者聚集在曼谷拉差當嫩大道（Ratchadamnoen Avenue），參加「#放學後前往民主紀念碑」（#AfterSchoolToDemocracyMonument）集會。（Getty）

另外對於運動有政黨策劃的指控，蒂拉帕特否認有外部的政治控制：「我們不是政黨的奴隸，政黨的責任是為人民服務。」他強調集會是和平的，沒有單一領導者，並敦促公眾不要因為運動的訴求是政治捏造而削弱他們的鬥爭。

新加坡海峽時報（The Straits Times）指，阿努廷於翌日（21日）對相關示威運動進行回應，指政府尊重民眾依據憲法表達意見及舉行示威的權利，前提是這些活動必須在法律允許的範圍內進行。他續指，相關官員將會審視這些提案，判斷哪些具備實際落實的可行性。

被問及這些示威會否可能像其他國家一樣演變成動亂時，他表示否認，接著被問及是否親自檢視過抗議者的演說內容及具體訴求，他表示預計會收到一份關於此事的報告。但當被追問抗議者提出的建議是否有任何項目真的能夠落實時，他並未給出明確答覆。