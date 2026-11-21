伊朗國營傳媒報道，伊朗軍方11月21日表示，其防空系統20日晚上在波斯灣上空向一架美軍F-16戰機發射導彈，成功致該飛機受損，當地傳媒並發布有關影片。美軍中央司令部之後否認，指並非事實。



伊朗軍方指該架F-16戰機被迫中止任務，在附近機場緊急降落。

伊朗傳媒並在社交網站發布片段，指一枚伊朗軍方的防空導彈在飛至美國戰機附近後爆炸，導致該戰機受損，要緊急迫降。

美軍中央司令部（CENTCOM）之後否認消息，指伊朗20日沒有攻擊美國F-16戰機一事，中東地區的所有美國軍用戰​​機均安全。

中東局勢持續緊張，美媒11月20日引述知情人士指，以色列與美國正考慮短期內對伊朗發動新一波襲擊，以色列軍方已為應對與伊朗之間的新一輪衝突作好準備。

報道稱，內塔尼亞胡政府傾向與美國聯手展開新一波軍事行動，但知情人士稱，目前尚不清楚美國總統特朗普（Donald Trump）是否有意下令採取新軍事行動，或是若有意的話會採取何種形式。戰爭議題是導致美國共和黨在中期選舉失利的一個關鍵因素，美國民眾對此極不歡迎。

卡塔爾代表團訪德黑蘭

外界冀局勢盡快降溫，伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表示，卡塔爾代表團20日晚上訪問伊朗首都德黑蘭，與伊方官員展開2小時會談。