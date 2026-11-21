特朗普斥伊朗愚弄大眾51年：他們冀達成停戰協議 惟條件無法接受
撰文：劉耀洋
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月20日表示，德黑蘭方面希望達成協議結束伊朗戰爭，但條件不符合其可接受的底線，他又批評伊朗過去51年來一直在糊弄、愚弄大眾（bullshxxting people for 51 years）。
美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，特朗普20日下午在記者會上談及美國汽油價格略有下降時發表上述言論。他表示：「他們（伊朗）想達成協議，但他們不想達成我能接受的協議......我們想達成一項真正的協議，而不是他們51年來一直在做的那種虛假協議，他們51年來一直在愚弄大眾。」
以媒《以色列時報》同日報道，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）向伊朗傳媒表示，德黑蘭在談判中的紅線包括濃縮鈾不得離開該國，又指他相信可以達成「公平的解決方案」。
阿拉格齊稱，伊朗正在尋求一項確保不再發生戰爭的協議，並表示伊朗仍然希望透過外交途徑實現這一目標。他補充指，伊朗希望得到美國認真談判的保證，然後再繼續推進談判，並已與調解人討論建立信任措施的形式和性質。
特朗普和阿拉格齊發表上述言論之際，外界再次猜測美國和以色列將對伊朗發動另一次軍事行動。美媒Axios報道，特朗普早前接受電話採訪中表示，他不會倉促就伊朗問題做出任何決定，表示將觀察新年後的局勢發展。
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