美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月20日表示，德黑蘭方面希望達成協議結束伊朗戰爭，但條件不符合其可接受的底線，他又批評伊朗過去51年來一直在糊弄、愚弄大眾（bullshxxting people for 51 years）。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，特朗普20日下午在記者會上談及美國汽油價格略有下降時發表上述言論。他表示：「他們（伊朗）想達成協議，但他們不想達成我能接受的協議......我們想達成一項真正的協議，而不是他們51年來一直在做的那種虛假協議，他們51年來一直在愚弄大眾。」

2026年11月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）在結束亞洲之行後，於白宮舉行新聞發布會。國務卿魯比奧（Marco Rubio，右）和副總統萬斯（JD Vance，左）陪同在側。（Reuters）

以媒《以色列時報》同日報道，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）向伊朗傳媒表示，德黑蘭在談判中的紅線包括濃縮鈾不得離開該國，又指他相信可以達成「公平的解決方案」。

阿拉格齊稱，伊朗正在尋求一項確保不再發生戰爭的協議，並表示伊朗仍然希望透過外交途徑實現這一目標。他補充指，伊朗希望得到美國認真談判的保證，然後再繼續推進談判，並已與調解人討論建立信任措施的形式和性質。

這張路透社2025年1月15日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型和美國、伊朗國旗。（Reuters）

特朗普和阿拉格齊發表上述言論之際，外界再次猜測美國和以色列將對伊朗發動另一次軍事行動。美媒Axios報道，特朗普早前接受電話採訪中表示，他不會倉促就伊朗問題做出任何決定，表示將觀察新年後的局勢發展。