特朗普威脅加徵關稅　逼墨西哥阻上千人徒步北上美國

美國總統特朗普（Donald Trump）周四（11月12日）發文威脅墨西哥，表示如果墨西哥不阻止上千名非法移民在中期選舉後徒步北上美國，將會對該國關稅提高一倍，並警告指這些人將會被禁止入境。



路透社及霍士新聞（Fox News）報道，特朗普在社交媒體Truth Social 表示此情形「又來了」，又指這些人不會被接受，墨西哥必須阻止這些移民進入美國，否則將會對墨西哥的關稅立刻翻倍。

特朗普說：「墨西哥、德州州長、即將上任的自由派德州州長（指伊諾霍薩 Gina Hinojosa），我們偉大的邊境巡邏隊以及美國移民及海關執法局（ICE）都已被告知此事，絕不會手下留情。」

他同時指這些移民大篷車（Caravans）中，許多都是各國不願接納的人：「他們說『把他們送到美國去』，但他們都不會被（美國）接納。」

這批移民現時規模約1,500人，大多數來自中美洲，他們從當地時間周二（10日）起在靠近危地馬拉的邊境南部城市塔帕丘拉（Tapachula）出發，希望民主黨在中期選舉的勝利，能為他們在美國生活和工作開闢道路。

來自不同國家的非法移民徒步通過墨西哥前往美墨邊境。（Reuters）

彭博指，特朗普並沒有給出墨西哥採取行動的時間表，而且鑑於最高法院在今年2月限制特朗普關稅政策權力，目前尚不清楚他是否有權將進口關稅提高一倍。

霍士新聞指，民主黨各州的總檢察長在中期選舉中的勝利，可能有助於削弱特朗普的部份移民執法。他在本月稍早承認，這些執法措施可能對選民來說「過於強硬」。

2026年5月21日，美國國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）與墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）會晤，討論雙邊安全問題。當天，墨西哥軍隊士兵在美墨邊境牆附近站崗。 （Reuters）

德州民主黨籍新任總檢察長約翰遜（Nathan Johnson）可能會放棄該州對德州SB4（Senate Bill 4）法案的辯護。 SB4法案是一項由共和黨支持的德州法律，允許州政府逮捕並起訴涉嫌非法越過美墨邊境的人。今年4月，位於路易斯安那州新奧爾良（New Orleans）的美國第五巡迴上訴法院允許該法案在挑戰程序進行期間生效。