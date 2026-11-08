墨西哥警直升機緝毒掃射汽車　7歲美籍女童慘遭擊斃｜有片

墨西哥塔毛利帕斯州（Tamaulipas）檢察機關11月6日證實，警方早前緝毒行動中從直升機向平民車輛開火，擊中在美國出生的七歲女童阿蘭薩（Aranza），她頭部中彈不幸身亡。



據《海峽時報》（The Straits Times）周六（7日）報道，警方10月29日在接壤美國德州布朗斯維爾（Brownsville）的馬塔莫羅斯（Matamoros）拘捕一名當地罪犯後，持槍分子在區內連番設置路障。

塔毛利帕斯州檢察官辦公室於11月6日表示，出生於美國的七歲女孩阿蘭薩頭部被警槍流彈擊中。女孩的母親告訴墨西哥媒體，當時她和丈夫與五個孩子乘坐一輛客貨車出行，突然發現一架州衛隊直升機在跟蹤他們。

2026年10月29日，女童母親、丈夫及五名子女乘坐客貨車時，發現警用直升機跟蹤，停車後丈夫下車表明，車上乘客是平民，但仍遭警方開火。（影片截圖）

她說，一家人停下車，她丈夫下車解釋說他們是帶着孩子的平民，但他們還是遭槍擊。

州檢察總長戈維亞（Jesus Govea）向米萊尼奧電視網（Milenio）稱，涉事警員聲稱路障期間遭地面開火襲擊，因此還擊；目前涉案的4名警員雖已被鎖定但仍未被拘捕，但戈維亞表示「調查過程取得了重大進展」。

過去二十年，墨西哥毒品相關暴力的交火已造成大量平民喪生；本案調查結果及警員會否被起訴，仍待公布。