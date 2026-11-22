巴林11月21日（周六）表示，伊朗發動的攻擊擊中一處民間工業設施，引發火災，但未造成人員傷亡。與此同時，伊朗革命衛隊聲稱，他們針對該國境內的美軍據點發動導彈與無人機攻擊，巴林是美國海軍第五艦隊的駐紮地。



路透社報道，巴林內政部在社交平台X上發文表示，民防部隊正致力於控制該工業設施的火勢。當局並未提供該設施的地點或性質等細節。

巴林內政部起初發布警報，指因存在潛在威脅，呼籲居民前往最近的安全地點避難，但未說明具體情況。隨後，當局宣布解除警報，但不久後又發布了第二次警報。

隨後，巴林國防軍表示，其防空系統攔截多起來自伊朗的空中攻擊。軍方指出，攔截過程中產生的碎片造成物質損壞，但未造成人員傷亡，並補充稱，德黑蘭當局正持續對巴林採取「系統性的敵對行動」。

伊朗革命衛隊透過伊朗官方通訊社（IRNA）發表聲明稱，其航空太空部隊針對位於巴林「里法」（Al-Riffa）和「阿瓦利」（Awali）基地的美軍據點，發動導彈與無人機混合攻擊，此舉旨在「報復持續的侵略行為及屢次侵犯伊朗領空」。