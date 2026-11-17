伊朗周二（11月17日）向在中東國家巴林的美軍軍用雷達系統發動無人機攻勢，這次是繼伊朗在短短5日內，第3次針對巴林發動攻擊。



路透社及全國廣播公司（NBC）於11月17日報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，巴林謝赫伊薩空軍基地（Sheikh Isa Air Base）的雷達系統遭到攻擊，巴林是美國第五艦隊的駐地，巴林表示已攔截此輪襲擊，目前並沒有人員傷亡或財產損失的報告。

美國中央司令部（CENTCOM）也指，已攔截該些無人機。

在伊朗周二襲擊巴林之前，曾於周五（13日）襲擊該國境內的一處美國預警雷達設施，並於周日（15日）向駐巴林一處美國直升機基地的雷達系統開火。儘管伊朗聲稱攻擊成功，但似乎並未造成太多損失。

伊朗曾於2026年3月2日，襲擊巴林（Bahrain）首都麥納瑪（Manama）美國第五艦隊的海軍基地，這是當日遭到襲擊後的衛星圖像。（Reuters）

這次攻擊事件發生在美軍空襲伊朗通訊系統，並持續發動無人機偵察行動之際。伊朗方面表示，這次攻擊是對美國的報復，並在其聲明中表示，美國持續侵犯伊朗領空，以及利用地區軍事基地和設施對伊朗實施敵對行為，伊朗絕不會置之不理。美軍未對近期發生的攻擊事件作出回應。

卡塔爾表示，伊朗和卡塔爾官員將於周二在多哈（Doha）舉行會晤，以斡旋結束這場持續近九個月的戰爭。卡塔爾外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）指出，這場會晤旨在「彌合雙方觀點分歧，並縮小各方提出的方案之間的差距」。

2026年7月15日，伊朗媒體公布伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）用無人機襲擊巴林謝赫伊薩空軍基地 (Sheikh Isa Air Base)，以及科威特阿里·薩利姆空軍基地（Ali Al-Salem Air Base）。（影片截圖）

此次會談正值伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araqchi）訪問阿曼之際。阿曼外交部表示，阿拉格奇在訪問期間與阿曼外交大臣布賽義迪（Badr Albusaidi）討論了維護海上通道安全、確保全球航運和貿易暢通等議題。

而美國總統特朗普（Donald Trump）則指，如果美國不遭受他所說的來自德黑蘭或也門胡塞武裝的挑釁，他可能會暫緩對伊朗發動攻擊。他並表示，因伊朗持續騷擾霍爾木茲海峽的航運，美方將繼續實施對伊朗的海上封鎖。