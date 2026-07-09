伊朗再襲科威特和巴林4處美軍基地：違背承諾不再沒有代價

美伊停火局勢破裂，一連兩日互相發動空襲。繼美軍7月8日發射導彈襲擊伊朗，並先後報告打擊了數十軍事目標後，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）周四宣布已完成第一階段報復，襲擊了美軍在科威特和巴林的4處軍事基地。



綜合外媒報道，美國對伊朗發動襲擊後，伊朗沿岸多個城市發生爆炸，至少有一人死亡。隨後，中東多國響起警報，巴林兩度響起防空警報，呼籲民眾就近避難；科威特啟用防空系統攔截來襲目標，當地爆炸聲頻傳；卡塔爾也同步發布警報。

伊朗與美國首席談判代表加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，美國「仍然沒有吸取教訓，霸凌和違背承諾不再是沒有代價的」。

2026年7月9日，美國中央司令部（CENTCOM）在社交媒體X上公布對伊朗新一輪打擊的畫面，稱7月8日已打擊約90個伊朗軍事目標，又指在7月7日打擊了約80個伊朗軍事目標。（X@CENTCOM）

伊朗革命衛隊發聲明，表示已精準打擊美軍在科威特和巴林的四座關鍵基地，並警告本次打擊僅為初步回應，若美方再發動軍事侵略，伊朗將擴大反擊範圍，針對中東地區所有美軍基地展開報復，區域軍事對峙風險持續升高。

聲明還強調美國「背信棄義，再次違背其所有承諾」，襲擊了伊朗南部沿海省份多個地區，並炸毀了伊朗東部省份通往馬什哈德（Mashhad）的兩座橋樑。

另一邊廂，從北約峰會結束後啟程回國的美國總統特朗普在空軍一號上，再談及伊朗，指「我們猛烈打擊他們，美國已在軍事上取得勝利，他們沒剩太多了。」他又表示，不肯定是否值得再跟伊朗達成協議。