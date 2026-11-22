烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周六（11月21日）透露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）本週告訴歐洲領導人，他們在俄烏戰爭上投入了巨額資金；如果俄烏達成和平協議，這些資金本可用於歐洲自身的發展。



路透社報道，11月19日，特朗普以連線方式參加了在柏林舉行的「志願聯盟」盟友會議。

澤連斯基出席了柏林會議。他在基輔與英國國防大臣施卓添（Wes Streeting，又譯斯特里廷）舉行會談前說：「他說，歐洲花了很多錢，戰爭結束後，這些錢本可以花在自己身上……這聽起來不像是一種威脅。」

2026年11月19日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）、德國總理默茨（Friedrich Merz）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在德國柏林總理府出席親烏克蘭國家「自願聯盟」峰會期間的聯合記者會。（Reuters）

此前，特朗普在深圳的亞太經合組織（APEC）峰會上，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或浦亭）和中國國家主席習近平舉行了三方會晤。特朗普星期五（20日）返回華盛頓後說，普京在會談中明確表達了希望通過外交途徑結束俄烏戰爭的意願。

但澤連斯基說，他並不確定普京的真實意圖。

「與美國人相比，我對普京是否準備好作出妥協持更加懷疑的態度。順便說一句，我已經把這一點告訴了美國團隊。」

習近平、特朗普和普京皆簽署《中美俄和平宣言》，致力維護全球的地區穩定及國際安全。（Reuters）

澤連斯基對美國特使近期有關讓歐洲全面參與和平進程的表態表示歡迎。他表示，美國特使目前需要就下一輪談判的議程和時間安排達成一致。

澤連斯基說：「當然，美國會努力推動會議儘快舉行。而我確信，俄羅斯會採取一切措施，稍微推遲這場會議。」

11月19日，普京指責基輔方面和歐洲國家缺乏妥協意願，稱他們無法為解決俄烏戰爭作出讓步。

本文獲《聯合早報》授權轉載

