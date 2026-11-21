美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月20日在白宮舉行記者會，他聲稱俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）告訴他，若他在2020年連任總統，俄烏戰爭便不會爆發。



特朗普聲稱，若2020年總統大選沒有遭到操縱，自己不用多等四年，那麼「這場戰爭根本不會爆發」。他透露：「普京昨晚就是這麼說的。他說，『根本不會發生』。」

特朗普又表示自己親自問過普京：「如果當時是我擔任總統，你還會出兵嗎？」特朗普稱普京的回答是：「不會，戰爭不會發生。」特朗普批評指，美國當時的處理方式一塌糊塗。

美國總統特朗普（左）與俄羅斯領導人普京（右）會晤。（Reuters）

特朗普又分析稱，俄烏戰爭遲遲未能平息，核心障礙在於普京與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）之間「存在極深的仇恨」，此類對立令和談難度極高。