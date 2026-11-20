會晤普京後 外媒：特朗普飛機上致電歐洲領袖 尖銳質疑援烏計劃
撰文：胡允怡 成依華
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月19日在深圳與國家主席習近平、俄羅斯總統普京（ Vladimir Putin）舉行歷史性三方會晤，稱普京為「我的朋友」，據外媒報道，在數小時後，他於空軍一號上致電正在柏林聚會的援烏歐洲盟友「志願者聯盟」（Coalition of the Willing），尖銳質疑歐洲的新一輪援烏計劃，敦促把焦點放於他的和平計劃，引發歐洲領袖密切關注。
「志願者聯盟」會議與會者包括德國總理默茨（Friedrich Merz）、英國首相伯納姆（Andy Burnham）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）等人，綜合德國《世界報》、歐洲新聞（EuroNews）等報道，特朗普在通話中關切歐洲對烏克蘭的援助計劃，強調停戰才能省錢。
他質疑為何盟友要持續向烏克蘭提供數以十億美元計的援助。
美媒《政治報》之後引述一位不具名的美方官員指，「要求停援」並不準確，稱特朗普僅重申戰爭在人命與資金上的代價高昂，盼著各方追求和平。
中美俄領袖在深圳會談90分鐘並發表「和平宣言」，提出聯合國改革及限制國際刑事法院管轄權等四點計劃。然而丹麥首相弗雷德里克森（ Mette Frederiksen）警告指，普京「永遠不是朋友」，峰會只會令普京更加肆無忌憚，對歐洲打擊更重。
烏克蘭軍方本周第三次襲擊克里米亞大橋後，普京放狠話「不會有任何協議」，警告報復將「令人痛得多」；加上俄方堅持烏克蘭必須割讓頓涅茨克（Donetsk）等四州及克里米亞（Crimea）並保持中立，俄烏和談前景依然充滿變數。
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