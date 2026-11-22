美伊今年初爆發衝突後，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）就持續遭伊朗封鎖，導致全球其中一條主要的能源輸送航道大受影響。英國耐力泳將佩治（Lewis Pugh）最近則以游泳橫越海峽的方式，呼籲重開航道，以及清理戰火帶來的污染。



法媒、英國天空新聞（Sky News）及半島電視台（Al-Jazeera）等傳媒11月21日報道，佩治在阿曼的穆桑達姆半島（Musandam Peninsula）於16日下水，並繞過同屬阿曼的霍爾木茲角（Cape of Hormuz）海域，分三天完成總距離達15公里的壯舉，而伊朗則位處海峽的另一端，最短相隔只有39公里。

圖為2018年8月29日，英國耐力泳將佩治（Lewis Pugh）游向英國多佛爾的莎士比亞海灘（Shakespeare Beach），準備為他的蘭茲角（Land's End，又譯地角）游至多佛爾的長途旅程劃上句號。（Getty Images）

佩治16日下水後約半小時，就遇到一艘運油輪於數公里外遭襲擊；他在今次游泳期間亦遭遇多次船隻襲擊事件，導致船身起火。

現年56歲的佩治於個人網站表示，油輪、天然氣運輸船與其他商船日復一日遇襲，警告這場戰爭帶來的環境後果將影響多個世代。因此他以聯合國環境規劃署（UN Environment Programme）「海洋贊助人」身分，冀以行動帶出「停止戰爭、開放海峽及清理污染」的訊息。

佩治形容，霍爾木茲海峽不只是一條重要航道，亦是他到訪過其中一個最美地方。他指出，海域內有海豚、海龜及儒艮棲身，是世上最偉大的自然奇景之一。

他過往曾多次身體力行，於南極洲、北極及紅海以游泳方式，推動海洋與河流保持清潔，令人類可以安全暢泳及捕魚，守護脆弱水域生態。