新一屆平壤國際馬拉松原定在2027年4月舉行，但賽事官方國際夥伴高麗旅行社（Koryo Tours）11月22日表示，賽會決定改期至10月上演，但未有解釋原因。



路透社22日報道，高麗旅行社在社交平台發文，稱證實2027年的平壤馬拉松於10月舉行，預計上演日期為10月3日。公司形容是賽事史上的新一頁，指由象徵春季的活動延至較清涼及充滿秋意的季節。

旅行社提到，10月帶來不同特色，其涼爽的跑步環境加上秋天的景色，為平壤及市郊披上另一種氣氛。平壤馬拉松傳統上是為了慶祝朝鮮已故最高領導人金日成誕辰（4月15日「太陽節」）而舉行；此次改期意味着賽事將脫離紀念金日成誕辰的傳統檔期，但依然是外國跑手親身走進平壤市區的少數合法途徑。

該間設於北京的旅行社未有提及2027年賽事延期的原因，而平壤方面此前亦曾在賽事前一個月突然在毫無預警下，宣布取消2026年的賽事。

圖為2025年平壤馬拉松的畫面，是朝鮮相隔6年再次舉辦。（朝中社）

據高麗旅行社指，平壤國際馬拉松自1981年起舉行，是朝鮮主要國際體育活動之一。賽事於2014年開始容許海外業餘跑手參與，為外界提供一個體驗平壤的稀有機會。

賽事曾於疫情期間停辦，直到2025年才相隔六年再向海外人士開放參與。