全球多地股市暴跌，美股納指上周五重挫5.28%後，韓國方面也憂心在周一開市迎來「黑色星期一」，當地財政官員周日緊急開會後宣布，政府會準備啟動股市穩定基金的工作，並會為企業放寬回購股票限制，打擊非法沽空。韓媒指出，若實際動用股市穩定基金，將是當地自2008年金融海嘯以來，時隔18年的首例。



韓國KOSPI指數6月中創下突破9000點的歷史高位後，連月來下滑，至上周五收報4869點，跌穿5000點，並已從歷史高位跌逾46%。

韓國副總理兼財政經濟部長李炯日11月22日在首爾主持政府部門聯合緊急市場形勢檢查會議，決定實施市場穩定措施。

2026年11月5日，一名韓國投資者在以股市為主題的咖啡店內觀看股價圖（Reuters）

或時隔18年動用股市穩定基金

韓國政府表示將立即著手準備啟動股市穩定基金，以確保能夠根據市場情況隨時投入資金，韓媒SBS報道，這筆股市穩定基金規模達10.76萬億韓圜，由金融機構出資籌組而成。

此舉被視為政府釋出訊號，表明若股價指數重挫，政府將會出手干預，冀平息市場恐慌情緒。

另外自11月24日起的未來3個月內，韓國政府將放寬上市公司股份回購的每日委託限額，從而減輕股市下行壓力，政府還將加強監控非法沽空行為。