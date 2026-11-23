在感恩節前的出行高峰，美國達美航空（Delta Air Lines）於11月22日出現系統故障，導致進出亞特蘭大國際機場的航班出現延誤。美國聯邦航空管理局（FAA）一度下達停飛令，航班其後在限制條件下恢復運作。



2026年3月23日，達美航空（Delta Air Lines）的飛機停泊於哈茨菲爾德—傑克遜亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）。（Getty Images）

達美航空的聲明表示，由於其自動化載重及平衡系統故障，地勤及機組人員被迫採用手動備用程序計算飛機重心與載重數據，為航機準備起飛。該公司表示，團隊正在努力恢復涉及的自動化系統，並在與空中交通管制部門協調，以緩解航班積壓，尤其是亞特蘭大機場。

據FAA的資料顯示，當日上午，達美航空飛往哈茨菲爾德—傑克遜亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）的航班一度被FAA強制停飛。其後降級為「地面延遲計劃」（Ground Delay Program），進港航班平均延誤57分鐘。

根據航班追蹤網站發布的數據，截至美東時間22日上午11時，有681個進出亞特蘭大國際機場的航班出現延誤，其中包括591個達美航空的主線及聯營航班。此外，全美也有其他航班受波及。