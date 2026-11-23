美國財政部長貝森特（Scott Bessent）11月22日表示，當局正就英偉達（Nvidia，又譯輝達）對華銷售晶片尋求答案，並將查明在黃仁勳擔任該公司行政總裁期間，誰負責該公司的合規監管。另外，美國國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）同日表示，正對被指是中國間諜及與黃仁勳有染的女子進行調查。



2026年11月10日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在中美關係全國委員會60週年晚宴上發表演說。（Reuters）

貝森特受訪時表示，正與臨時管理層、主要董事律師保持聯繫，英偉達應該迅速採取行動，因為政府想知道該公司的管理文化。

貝森特稱，他相信董事會將拿出非常充實和有力的答案，「我們確實需要看看誰負責那裡的合規性，我們會看看企業的哪個級別知道這件事。是在下層嗎？是在中層嗎？是一直到高層嗎？」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前曾稱希望看到黃仁勳道歉並重返英偉達，貝森特被問及是否認同有關說法時，立場明顯與特朗普保持距離，指仍需要掌握更多資料，強調必須查明最終由誰承擔責任。

2026年7月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）提名的國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）在華盛頓參加聽證會。（Reuters）

另外，美國國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）同日形容，英偉達晶片是瑰寶，是每個人都夢寐以求的頂級產品，有人會為獲取它們而不擇手段，甚至觸犯法律。

克萊頓又引述司法部長布蘭奇（Todd Blanche）的說法表稱美方正調查新加坡Megaspeed International前高層黃樂（Alice Huang）及其公司。不過，他未有進一步說明細節。