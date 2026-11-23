黃仁勳風波｜美財長：追查英偉達合規責任 情報總監：查涉嫌間諜
撰文：蕭通
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美國財政部長貝森特（Scott Bessent）11月22日表示，當局正就英偉達（Nvidia，又譯輝達）對華銷售晶片尋求答案，並將查明在黃仁勳擔任該公司行政總裁期間，誰負責該公司的合規監管。另外，美國國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）同日表示，正對被指是中國間諜及與黃仁勳有染的女子進行調查。
貝森特受訪時表示，正與臨時管理層、主要董事律師保持聯繫，英偉達應該迅速採取行動，因為政府想知道該公司的管理文化。
貝森特稱，他相信董事會將拿出非常充實和有力的答案，「我們確實需要看看誰負責那裡的合規性，我們會看看企業的哪個級別知道這件事。是在下層嗎？是在中層嗎？是一直到高層嗎？」
另外，美國國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）同日形容，英偉達晶片是瑰寶，是每個人都夢寐以求的頂級產品，有人會為獲取它們而不擇手段，甚至觸犯法律。
克萊頓又引述司法部長布蘭奇（Todd Blanche）的說法表稱美方正調查新加坡Megaspeed International前高層黃樂（Alice Huang）及其公司。不過，他未有進一步說明細節。
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