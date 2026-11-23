於土耳其舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第三十一次締約方大會（COP31），延長兩天談判後於11月22日閉幕，但仍未能達成整體協議，因各國在化石燃料轉型、氣候融資等關鍵議題上出現嚴重分歧。其中，歐盟與多個國家拒絕由土耳其與澳洲提出的最終協議草案，批評文本內容過於薄弱，無法有效推進全球應對氣候變化。身兼大會主席的土耳其環境、城市化與氣候變化部長庫魯姆（Murat Kurum）表示，經已無能為力。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）直言，對結果感到失望。



2026年11月22日，在土耳其《聯合國氣候變化框架公約》第三十一次締約方大會（COP31）閉幕，身兼大會主席的土耳其環境、城市化與氣候變化部長庫魯姆（Murat Kurum）稱各國未能達成協議。（Reuters）

本屆大會原定11月20日結束，但談判延長約45小時，打破2019年馬德里氣候大會的紀錄，成為歷來持續時間最長的聯合國氣候大會。而這也是自2009年哥本哈根氣候會議以來，大會再次未能獲得一致通過的協議。

愛爾蘭環境部長奧布賴恩（Darragh O'Brien）表示，歐盟無法支持協議草案，部分原因是內文隻字未提化石燃料，而化石燃料正是造成氣候變化的主要驅動因素。他強調：「我們不會接受在談判中開歷史倒車，也不會接受一場替化石燃料漂綠的氣候大會。」

在談判最後階段，歐盟聯合多個小島國、非洲和拉丁美洲國家，以及多個貧窮國家要求，大會採取更積極的氣候措施。這一陣營涵蓋超過130個國家，佔近200個與會國的明顯多數。

圖為2026年11月22日，在土耳其《聯合國氣候變化框架公約》第三十一次締約方大會（COP31）閉幕會議。（Reuters）

與此同時，沙特阿拉伯等主要產油國在談判過程中，極力阻止草案明確提及化石燃料，同時支持擴大碳移除技術的應用。有沙特代表表示，對部份國家反對相關技術感到意外，質疑為何要將應對氣候變化的具體解決方案排除在外。

由於聯合國氣候大會採取協商一致的決策機制，這意味著近200個與會國中，即使只有一個國家反對，也可以阻止協議獲得通過。

德國環境部長施奈德（Carsten Schneider）批評，最終決議草案不僅未能充分回應氣候危機，甚至讓氣候行動倒退一步。他指責部分產油國依靠石油和天然氣賺取巨額利潤，卻不願減少相關活動。歐盟氣候事務專員胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）也批評，不能把碳捕集與封存技術當作解決所有問題的辦法，藉此迴避逐步擺脫化石燃料的承諾。