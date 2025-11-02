COP31主辦權陷僵局　澳總理致函土耳其協商

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）說，他已致函土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan），以解決2026年聯合國氣候大會（COP31）主辦權的長期僵局。



路透社報道，澳洲與土耳其均於2022年提交主辦申請，但雙方至今未能達成共識，持續拒絕讓步。

當被問及澳洲申辦進展時，阿爾巴尼斯星期天（11月2日）指出，目前尚無明確的定案程序。他說，已致函埃爾多安，雙方將繼續保持接觸。

阿爾巴尼斯補充道，在沒有共識且存在兩份申辦的情況下，此事確實不易，並強調澳方的申辦是與太平洋地區合作進行的。

由18個國家組成的地區性組織「太平洋島國論壇」明確支持澳洲的申辦。阿爾巴尼斯強調，澳洲希望確保太平洋島國的利益得到保障，因為這些人口稀少的國家正面臨海平面上升的嚴重威脅。他指出，對圖瓦盧、基里巴斯等國而言，氣候變化是一場關乎生存的威脅，使得這個議題在區域內尤為重要。

土耳其此前則主張，其地處地中海的地理位置有助於減少與會代表的航空排放，並指出土耳其的石油與天然氣產業規模小於澳洲。

聯合國曾設定截至今年6月達成共識的期限，但鑑於僵局持續，聯合國於7月敦促澳洲與土耳其儘快解決主辦權對峙，指出這種拖延既無益也沒必要。

聯合國年度氣候大會的主辦權依照慣例在五個區域集團間輪換。其中，COP31的主辦國須獲得「西歐及其他國家集團」（WEOG）全部28個成員國的一致同意。

