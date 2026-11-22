在土耳其舉行的第31屆聯合國氣候變化大會（COP31）談判於11月21日深夜仍陷僵局，逾130個國家醞釀迫使沙特阿拉伯一方就淘汰化石燃料公開表態。



據英國《衛報》（The Guardian）周六晚報道，約130個國家組成的鬆散聯盟堅持要求在最終成果中納入「逐步淘汰化石燃料」的內容，以及發展中國家要求加強其從發達國家獲得資金的權利，以幫助它們適應日益加劇的氣候危機的影響。

由於沙特阿拉伯與部分產油國一直反對就化石燃料的使用發表明確聲明，大會雙主席澳洲氣候變化部長博文（Chris Bowen）及土耳其部長庫魯姆（Murat Kurum）與各國磋商至深夜未果。

2026年11月22日，在土耳其安塔利亞舉行的聯合國氣候變遷大會（COP31）閉幕全體會議上，聯合國氣候變遷綱要公約執行秘書史蒂爾正在旁聽。（Reuters）

大會於周日凌晨發布第三份草案試圖破局，僅以重提2023年杜拜大會共識的方式間接承認須擺脫化石燃料，並刪去碳捕集及封存技術的硬性目標；反對方卻認為相關表述屬紅線，並且富裕國家拒絕提供能源轉型所需的必要財政支持，對達成協議持悲觀態度。

大會原定周五結束，超時後多國代表改期回程，若離場人數過多，會議或無法定足人數；各國正考慮開設公開會議逼沙特表態。