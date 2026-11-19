美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前多次表達希望與朝鮮領導人金正恩舉行會談，隨着特朗普訪華行程已踏入最後一日，韓聯社11月19日報道稱，暫未發現金正恩訪華跡象，但仍不排除特金會可能性，同時中國外交部亦稱沒有這方面信息。



韓國統一部官員當日受訪表示，目前沒有掌握金正恩來華的相關動向，難以就此斷定朝美首腦會談已經告吹，事態仍要觀察至特朗普啟程返國為止。

同日，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會回應記者相關提問，表明「沒有這方面的資訊」。

金正恩15日至16日曾前往三池淵市旅遊園區進行實地考察工作，該地區靠近中朝邊境，令外界一度猜疑他準備赴中會面；不過，朝中社19日報道，金正恩17日至18日轉往咸鏡南道視察，顯示已南下。

韓媒分析指，雖然金正恩離開朝中邊境地區，但若朝美就舉行首腦會談達成一致，也不排除其乘機赴北京、上海、青島等地與特朗普會面的可能性。