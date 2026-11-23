美國民主黨在中期選舉奪得國會參眾兩院控制權後，該黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）有意保住地位，但面對黨友的挑戰。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）亦加入評論，稱假如對方繼續領導參議院，將難以合作。



路透社及美媒11月22日報道，特朗普當天在自家社交平台Truth Social發文，表示如果舒默成為參議院多數黨領袖，就難以與對方合作。特朗普又形容，舒默以前擔任領袖時已非常失敗，認為對方是史上最差勁之一，毫無疑問他會再次失敗收場。

剛踏入76歲的舒默自1999年起擔任紐約州參議員，目前擔任參議院少數派領袖。民主黨預計在12月1日舉行閉門秘密投票，以選出領袖人選。舒默上週向傳媒表示，他會獲選為參議院多數黨領袖。

不過有意見認為，民主黨黨團有很多較年輕及反建制的議員，因此假如繼續由舒默領導則顯得格格不入。馬里蘭州參議員范霍倫（Chris Van Hollen）表明有意出馬挑戰舒默的地位，他表示，美國民眾及民主黨內都有求變聲音，他亦有信心可以勝出。

圖為2025年9月29日，美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer，左）和眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries，右）與總統特朗普及國會共和黨高層領導人在白宮會晤後，向傳媒發表講話。（Reuters）

舒默的公眾支持度持續下跌，路透社及民調機構益普索（Ipsos）在11月中進行的民意調查顯示，有34%受訪自認為民主黨人支持舒默，比2月同類調查的38%明顯減少。而在11月的調查亦顯示，43%受訪民主黨人表明不支持舒默，反映他自2017年起擔任的參議院民主黨領袖地位可能不穩。

國會四大職位中，只有參議院民主黨領袖一職仍然未決。傑弗里斯（Hakeem Jeffries）獲提名為新一任眾議長；圖恩（John Thune）將繼續領導參議院共和黨人；占佐敦（Jim Jordan）則接替眾議長約翰遜（Mike Johnson），成為眾議院共和黨領袖。