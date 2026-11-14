民主黨橫掃國會擬向AI巨頭開刀　OpenAI、Meta等恐迎監管風暴

美國科技巨頭的好日子，怕是要到頭了。

在美國中期選舉中大獲全勝後，很多民主黨人很快就宣布了他們想做的第一件事：與科技行業對抗，讓政府監督人工智能（AI）的發展。部分AI和數據中心概念股承壓，應聲動盪。



隨著「藍潮」席捲全美，一場針對科技行業的監管風暴逐漸成型。

近日，多家美媒披露了民主黨正在醞釀的監管攻勢，其中包括要求AI企業接受國會調查、限制數據中心建設、暫停先進AI研發、建立政府許可制度等一系列議題。他們準備就緒，只待明年1月重掌國會後，便立刻向OpenAI、Anthropic、Meta、谷歌（Google）、SpaceX等企業開刀。

過去幾年，美國AI產業高速擴張，科技公司一邊大舉投資數據中心，一邊爭奪電力和水資源。同時，電費上漲、環境污染、就業衝擊以及AI技術失控等擔憂，也在美國社會蔓延。美國兩黨選民不僅對特朗普政府不滿，也在用選票表達對科技巨頭權力擴張的不安。

2026年9月28日，圖為美國人工智能企業OpenAI的標誌，背後是美國國旗。（Reuters）

中期選舉給了民主黨人機會。如今，他們準備將這種不滿轉化為國會行動。

「科技巨頭等著問責吧」

選舉結果出爐後，民主黨人的表態相當強硬，劍指華爾街和矽谷。

亞利桑那州（Arizona）民主黨眾議員安薩里（Yassamin Ansari）在社交媒體上表示，民主黨上任第一天的首要任務，就應該是暫停先進AI研發、監管這個「失控的行業」，並禁止「超級智能」。

眾議院民主黨黨團副主席劉雲平（Ted Lieu）也表示，新一屆國會將傳喚AI企業參加聽證會，為這項技術設置合理的安全保障。他批評共和黨此前放任AI行業自由發展。

加州民主黨當選眾議員威納（Scott Wiener）則將目光投向AI生成的政治內容，主張要求對惡意深度偽造行為施加民事和刑事處罰，並追究平台傳播合成虛假信息的責任。

參議院方面，馬薩諸塞州（Massachusetts）民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）向各大CEO發出警告：「問責制即將到來。」

當地時間11月6日，路透社援引議員、國會助理和宣導者的消息稱，民主黨計劃在明年1月掌控國會後，推出一系列針對AI系統和數據中心發展的法案。

路透社8日報道稱，多名民主黨高層國會議員表示，億萬富翁馬斯克（Elon Musk）、美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）新任命的白宮幕僚長米勒（Stephen Miller），以及一些大型企業，都可能成為國會調查的目標。

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）向特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk，左）頒發國家科學獎。（Reuters）

與此同時，科技監督組織也在敦促民主黨乘勝追擊。

當地時間11日，「科技監督專案」（Tech Oversight Project）公布了一份針對民主黨新一屆國會前100天的行動備忘錄，建議儘快安排科技巨頭高管出席聽證會，任命AI安全宣導者擔任相關委員會領導職務，並拒絕接受AI超級政治行動委員會的資金。

該組織創始人霍沃思（Sacha Haworth）警告民主黨，不要為了政治捐款和籌款活動，放棄競選期間作出的承諾。

她指出，民主黨人現在最不應該做的就是恢復與大型科技公司之間的正常合作關係，因為這麼做「會背叛他們競選時的承諾，錯失良機，並滋生怨恨，而這將在2028年給該黨選情帶來損失」。

德州迎來三十餘年首位民主黨籍州長伊諾霍薩（Gina Hinojosa），11月5日她接受CNN專訪，表示在制定出妥善保護居民的法律規範之前，德州必須全面暫停數據中心（Data Center）項目的推進。（YouTube@GinaHinojosaTX影片截圖）

不僅數據中心，AI研發也被盯上了

梳理迄今民主黨人表態和媒體報道，民主黨正在醞釀大規模監管攻勢，涉及多項關鍵議題。

其中，數據中心將首當其衝。

近年來，各科技企業為了爭奪AI算力，在美國興建數據中心。這些設施消耗大量電力和水資源，也給當地居民帶來電費上漲、噪聲和環境負擔。路透社披露，參議院民主黨領袖查克·舒默已將保護消費者免受數據中心推高電費影響，列為明年的優先事項。

其次是AI安全和企業責任。

馬薩諸塞州民主黨眾議員特拉漢（Lori Trahan）計劃推動法案，要求獨立專家按照安全標準評估主要AI模型，同時明確AI企業何時需要為產品造成的損害承擔法律責任。

此外，民主黨人已準備加強國會對AI企業的調查，重點關注OpenAI、Anthropic、Meta、谷歌等公司在AI領域的安全措施。

還有民主黨人計劃提出更激進的方案，直接瞄準AI研發本身。

據美國科技媒體《未來主義》（Futurism）報道，民主黨眾議員卡薩爾（Greg Casar）、奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，AOC）以及參議員桑德斯（Bernie Sanders）共同推動《禁止超級智能法案》（Ban Artificial Superintelligence Act of 2026，又稱ASI禁令），試圖建立一套AI研發許可制度。

根據相關草案，擬議中的新機構將負責界定何為「高級」AI，並對相關實驗室頒發研究資質。AI企業還可能被要求向監管機構開放數碼和物理基礎設施，包括數據中心。

該方案甚至提出，對嚴重違反規定的行為處以巨額罰款，最嚴重者可能面臨最高20年監禁。

當然，這仍是一項激進的立法設想，距獲得國會廣泛支持還有很大距離。但它反映出民主黨內部激進派的思路：政府應在AI技術研發階段就擁有更大的介入權。

2026年9月29日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮東廳與科技業領袖、高層、國會議員及政府官員討論AI政策。這場午宴共有34個座位，特朗普事後在社群公布的座位表，也凸顯AI產業內部日益擴大的路線分歧，以及白宮與不同業界領袖的親疏遠近。（Reuters）

反對數據中心，成了美國選民的共同語言

民主黨人為什麼敢在選舉結束後第一時間向科技行業發難？一個重要原因是，他們發現，反對科技巨頭正在全美獲得跨黨派的民意支持。

過去，美國政客談論AI，往往離不開技術領先、經濟增長和對華競爭，時不時渲染所謂「中國威脅」。但對普通美國人來說，AI競賽的宏大敘事，未必比每個月的電費帳單更重要。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，中期選舉前，美國各地就湧現出反對新建數據中心的草根運動。各地居民擔心，這些設施會消耗電力和水資源、推高電費，甚至破壞周邊社區環境。

CNN援引的選民民調顯示，約四分之一的選民認為，AI和數據中心議題對自己的投票至關重要；在是否支持在社區建設數據中心的問題上，反對者人數約為支持者的3倍。

這張在2025年11月26日拍攝的設計圖片中，可以看到一個剪影人物在顯示人工智能（AI）標誌的背景前，拿着一部手機。（Getty）

美國全國廣播公司（NBC）的出口民調顯示，56%的選民認為，數據中心和AI相關議題對自己投票選擇國會議員起到了「關鍵」或「重大」作用。

更值得注意的是，這種擔憂並非民主黨選民獨有。傳統共和黨票倉也出現了明顯變化。

據路透社11月4日報道，在德州和佐治亞州（Georgia），民主黨州長候選人都曾承諾限制數據中心建設。他們最終贏得了長期由共和黨把持的州長職位。

全美規劃中的數據中心容量，德州、俄亥俄州（Ohio）、佐治亞州佔了四成以上。這三個州的選民，在這次選舉季恰恰都強烈反對數據中心和AI擴張。

這張攝於2026年8月31日的照片中，可以看到位於美國佐治亞州亞特蘭大的數據中心。（Reuters）

一名獨立選民對CNN表示：「我投票時肯定把數據中心放在首位，而且我知道很多來自農村社區、傳統上投票給共和黨的人都說，這次投票改變了他們的立場。」

民主黨採取行動之前，資本市場已有反應。中期選舉結果出爐後，科技股大幅拋售。

路透社分析認為，投資者怕新一屆國會拖慢AI發展，也怕砸進去的天量資金賺不回足夠回報。數據顯示，截至今年9月，數據中心項目的私人支出已接近1000億美元（約7845億港元）；未來幾年，美國科技公司計劃在AI建設上投入數萬億美元。

Meta主席麥考密克（Dina Powell McCormick ）在選後第二天說：「現在，每家超大規模數據中心運營商都在思考『我們是否需要在美國境外建設數據中心？』」

馬斯克在X上跟了一句：「太空數據中心現在看起來相當有吸引力。」

華盛頓即將「大亂戰」

不過，民主黨想要真正管住科技巨頭，並沒有那麼容易。

最直接的障礙就是特朗普。

雖然民主黨將在2027年1月掌控國會，但白宮仍由特朗普領導。過去，他一直反對為AI技術制定強制性聯邦監管規則，強調應該減少政策限制，讓美國企業在全球AI競爭中保持領先。

國會任何相關立法都將面臨特朗普的阻力，甚至可能遭到特朗普否決。民主黨若想推翻否決，必須在國會兩院分別獲得三分之二多數支持。

2025年1月23日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump）手持已簽署有關人工智能的行政命令。（Reuters）

其次，科技企業強大的遊說能力也不容小覷。AI產業已經成為美國經濟增長的重要引擎，數據中心建設還牽涉能源、電力、建築和金融等多個行業。監管過嚴，不僅可能影響科技企業，也會衝擊相關州的就業、稅收和投資。

此外，民主黨內部同樣存在分歧。

激進派主張暫停先進AI研發，甚至建立嚴格的政府許可制度；但更多人主張，監管議程應集中在電費保護、安全測試和企業責任等具體問題上。且對那些希望吸引投資、創造就業的民主黨州長和議員而言，徹底叫停數據中心建設也未必符合自身利益。

事實上，監管與發展之間的矛盾已經擺上了國會桌面。

據路透社9日報道，一項兩黨共同推動的能源法案提出，加快新建發電廠和輸電線路審批，同時要求大型數據中心承擔更多電網升級成本。但部分民主黨人擔心，法案加快能源項目審批，反而會刺激更多數據中心建設；環保團體也批評其可能削弱環境審查。

目前，兩黨正摩拳擦掌，大戰一觸即發。一邊，民主黨人承諾將推進各項民生議程的同時，誓言對美國總統特朗普及其政府官員展開調查；另一邊，白宮和共和黨人則加緊備戰。

美媒預測，未來幾個月，華盛頓將出現一場旨在爭奪議程主導權的對抗。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

