即將上任的美國眾議院民主黨團11月18日（周三）以閉門秘密投票的方式提名傑弗里斯（Hakeem Jeffries）擔任下屆眾議院議長，這將使他有望成為美國歷史上首位非裔眾議院議長。



路透社報道，許多即將上任的進步派議員拒絕透露是否會在11月3日的中期選舉後支持傑弗里斯，其中一些人表示，他們希望找到一位能夠支持大膽議程、推行候選人競選時承諾的民粹主義政策的領導人。

2026年11月3日，美國華盛頓，眾議院民主黨領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）出席民主黨國會競選委員會選舉之夜觀看開票並發表講話。（Reuters）

儘管存在一些反對意見，但預計傑弗里斯將在1月初新國會召開時當選議長。議長選舉需要眾議院全體218票才能通過。民主黨將至少擁有257個席次的多數優勢。目前仍有幾場競爭激烈的選舉結果尚未公布。

上週，眾議院共和黨人提名司法委員會主席喬丹（Jim Jordan）擔任1月的黨團會議主席。在眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）表示他不會尋求領導少數黨共和黨人之後，喬丹擊敗多數黨領袖斯卡利斯（Steve Scalise），贏得該職位。