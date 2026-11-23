美國移民與海關執法局（ICE）幾名便衣執法人員11月21日早上突然進入華盛頓州西雅圖-塔科馬國際機場（Seattle-Tacoma International Airport，SEA）的登機橋抓捕「非法移民」的行動再惹風波，他們拘捕兩名準備登機的旅客。



美媒NEWS18周日（22日）報道，原定上午8時10分從西雅圖起飛、前往洛杉磯的阿拉斯加航空1306號航班延誤，原因是美國移民與海關執法局抓捕「非法移民」，事發於上午8時5分左右，乘客正在經由登機橋登機，幾名戴着黑色口罩的便衣執法人員強行帶走其中兩人，場面相當混亂。

網上流傳的影片顯示，一名女子倒地，抓住一名ICE探員的腿，一邊尖叫一邊哀求。她還哭喊道：「不，不，不……他們要帶走我爸爸，Ricardo Laronga！我們沒有證件，我們只有工作許可證！」

美國移民與海關執法局（ICE）稱，他們原本的目標只是Ricardo Laronga，不過Ricardo Laronga的女兒Sofia Hernandez Mejia「向職員潑灑熱咖啡」，除了與父親一樣的、涉嫌簽證過期滯留外，她還將被指控襲擊聯邦官員。

事後，西雅圖-塔科馬國際機場爆發示威，抗議這對父女被捕。

此次蒙面便衣突襲引發航運界與政壇強烈反彈。掌管機場運作的西雅圖港務局（Port of Seattle）發聲明證實事前並未接獲聯邦機構任何通知，並對執法人員在狹窄擁擠的旅客登機通道強行逮捕帶來的恐慌深表震驚。

華盛頓州州長弗格森（Bob Ferguson）痛斥此舉「完全失控且非美國作風」，質疑便衣特工戴口罩執法已涉嫌違反該州最新限制執法者遮面的法例。

代表超過5.5萬名空服員的全美空服員工會（AFA-CWA）主席納爾遜（Sara Nelson）亦發表嚴厲聲明，指無佩戴徽章的蒙面人員衝入客艙走廊嚴重威脅航空安全與機組工作環境，呼籲廣大旅客一同要求當局將ICE執法全面驅逐出商業機場。

針對涉事女子在現場高呼「我們有工作許可」仍遭強行拘捕的爭議，美國移民法律界指出，公眾常將工作許可（EAD卡 / Form I-766）與「合法移民身分（Lawful Status）」混淆。

根據美國國土安全部法規與相關媒體法律專題分析，工作許可僅賦予持有人在美國境內合法就業的臨時權利，本身並不具備免於民事遣返的庇護豁免權；若當事人原持有的入境簽證已逾期滯留（Visa Overstay），根據《美國法典》第8卷第1357條（8 U.S.C. 1357），聯邦移民特工依法享有在無手令情況下截查並行政拘留可疑非法滯留者的權限。