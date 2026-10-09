美國ICE探員紐約執法　向載5歲童私家車開火釀1傷　市長民眾不滿

美國移民及海關執法局（ICE）一名探員10月8日下午在紐約市布朗克斯區（Bronx）執法時開槍擊傷一名男子，報道指事發時車內有一名五歲孩童，市長曼達尼（Zohran Mamdani）直斥事件不可接受，要求總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）終止市內所有相關行動。



據《衛報》（The Guardian）周四（8日）報道，網傳片段所見，探員向涉事車輛多輪開火，擋風玻璃留有彈孔，隨後一男子倒在車前。國土安全部（DHS）稱行動目標為一名多明尼加籍無證男子，指其有幫派聯繫及犯罪前科，惟未提供證據；事件中一名ICE探員開槍擊傷該男子，DHS亦未解釋開槍原因；男子中槍後清醒送院，傷勢不明。

2026年10月8日，美國紐約市布朗克斯區，聯邦探員在據稱涉及美國移民和海關執法局（ ICE）官員的槍擊案現場調查一輛汽車。（Reuters）

曼達尼表明已致電美國總統特朗普，要求結束ICE在紐約的行動，同時提出「廢除ICE」。槍擊後居民及民選官員隨即聚集抗議，醫院外與警察爆發推撞；紐約移民聯盟促請紐約官員主導獨立調查，公開片段並起訴開槍探員。

特朗普政府上台以來，ICE拘捕人數屢創新高，執法人員已開槍擊中至少24人，其中3名美國公民死亡，行動轉趨低調滲入社區。國土安全部此前多次被指誣蔑移民為幫派成員，其「車輛攻擊」說法經查證後大多不成立。