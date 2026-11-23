泰國曼谷挽甲必區（Bang Kapi）Lat Phrao 109巷5弄的一處非法垃圾堆放荒地11月22日發現女性遺骸，屍體被分成四部份，身份未明。警方正追緝一名在發現遺骸前三天、被閉路電視拍到攜帶可疑麻袋出現在該區的男子。



泰國《The Thaiger》報道，業主因空置土地傳出異味，要求居民查看，居民其後在一個綠色麻袋內及周圍發現屍塊，隨即通知Lat Phrao警局。警方到場確認遺骸屬於一名女子，身份及國籍待查。

調查發現，遺骸被分成四部分：下半身、上半身至胸部、雙臂及頭部，散落在空地各處，並非全部裝於同一麻袋。

網上流傳的消息指，當地警方在距離主垃圾堆不遠處的叢林草叢中，尋獲一個印有知名甜品茶飲連鎖品牌標誌的紅色保溫袋，證實死者頭顱藏於其中。

網上流傳的消息指，警方已在一個茶飲品牌的保溫袋中，尋獲死者頭顱。（X@CPhetcharoen）

警方亦發現死者面部左側有傷，右手及部分內臟缺失。所有遺骸已送往警察總醫院進行詳細法醫檢驗及驗屍，以確定身份及死因。

閉路電視拍到男子攜麻袋經過

調查其後出現新方向。一名當地目擊者向警方表示，曾於11月19日見到一名可疑男子攜帶麻袋穿過小巷。警方翻查該區閉路電視，據報發現一名男子在發現遺骸的位置附近停下。

片段截圖顯示，該男子身穿黃色長袖外套、長褲及拖鞋，攜帶一個疑似麻袋的物品。

警方正翻查更多閉路電視紀錄，以追蹤該男子行蹤及確認其身份，同時設法確認女死者身份。

報道指，警方相信死者可能在其他地點遇害，遺骸其後被運往Lat Phrao 109巷棄置，案件仍在調查中。