在黃仁勳重新出任英偉達（Nvidia，又譯輝達）的行政總裁一職後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月23日自爆曾致電英偉達董事會，其後在Truth Social上發布AI合成圖，將黃仁勳置換入他2024年遇刺照片，此舉招致民主黨議員痛批。



據英國《獨立報》（The Independent）周一報道，特朗普承認曾致電英偉達董事會游說黃仁勳復職，其後在旗下社交平台Truth Social發布AI合成圖，圖中黃仁勳面頰帶血、高舉紅色胸圍，背後美國國旗亦換上英偉達旗幟。黃仁勳本月12日因與被指為中國間諜的黃樂（Alice Huang）有染而辭職，復職消息帶動股價急升逾30%。

在黃仁勳恢復執行長職位後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月23日在Truth Social上發布AI合成圖，將黃仁勳置換入他2024年遇刺照片，此舉招致民主黨議員痛批。

特朗普周一承認，他曾召集英偉達董事會開會，試圖說服他們恢復黃仁勳擔任公司執行長的職務。他稱：「我跟他們談過了，也說服了他們，而且昨天說服他們比一周前容易多了。」並聲稱黃仁勳已被確認無罪且「沒有做錯任何事」。

特朗普亦稱，黃仁勳是美國的重要人才，為了確保英偉達乃至整個美國經濟的成功和繁榮，美國需要黃仁勳領導英偉達。並調侃稱若自己是中國國家主席習近平，將願意「哪怕獻出整個北京也要把黃仁勳弄過來」。

特朗普此舉朝來民主黨人士痛批，民主黨籍眾議員拉斯金（Jamie Raskin）接受美媒訪問時稱，事件令人懷疑最初遇刺照片的真偽，又批評總統沉迷虛構妄想世界、干預企業董事會運作，令美國淪為君主式企業國家。

2026年11月23日，英偉達創辦人黃仁勳（左中）重新出任行政總裁，美國總統特朗普（右中）在網上分享疑似用AI改圖，將他2024年遇刺的照片改成黃仁勳，黃仁勳在照片中手持紅色內衣，背後的國旗改成美國國旗。（truthsocial@realDonaldTrump）

申報紀錄顯示，特朗普持有價值1300萬至6200萬美元（約1.01億至4.84億港元）英偉達股票，監察組織及議員批評他將個人財務利益置於國家安全之上。