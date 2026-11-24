泰國曼谷挽甲必區（Bang Kapi）Lat Phrao 109巷5弄的一處非法垃圾堆放荒地11月22日發現女性遺骸，警方於23日夜晚至24日凌晨逮捕其緬甸籍男友，該男子認罪稱因爭吵先將女子勒斃再肢解。



緬甸籍男疑犯被捕畫面：

據泰國媒體報道，該遇難女子為緬甸籍，名字僅披露為Pyo，在附近麵包廠工作，與21歲嫌疑男子Banyar Soe Hlaing在事發公寓同居。警方初步判斷該女子已離世五至七天，部分器官及右手腕仍未尋獲，法醫正進行驗屍。

嫌疑男子初步供述，因心生嫉妒，11月17日與女友爭吵後將其勒斃，再肢解遺體掩蓋罪行。警方在公寓三樓浴室區域檢出大量血跡。

案情顯示，嫌疑男子在11月18日晚間短短32分鐘內，三度往返棄屍地點，攜帶多個袋子及裝有屍塊的塑膠筐，於11月22日傍晚逃離公寓，警方隨後追蹤其行蹤，於11月23日至24日夜間在龍仔厝府一處出租屋將他抓獲。

目前，警方控告該男子預謀殺人、毀壞屍體掩蓋死因等罪名，警方持續在Lat Phrao警局對其審訊，搜集證據並搜尋遺體剩餘部分，案件詳情有待進一步通報。