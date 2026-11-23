英偉達（NVIDIA或NVDA，又譯輝達）11月23日公布董事會恢復黃仁勳（Jensen Huang）的行政總裁（CEO）職務後，一眾較早前曾力撐黃仁勳的支持者在網上發文表達喜悅心情，其中多次表達支持黃仁勳的Tesla（特斯拉）創辦人馬斯克形容事件是撥亂反正。



馬斯克在社交網站發表帖文指，錯誤得到改正。

在黃仁勳下台期間，馬斯克曾公開稱踢走黃仁勳實屬不智，形容有如稱如球隊連勝時將米高佐敦（Michael Jordan）趕出球隊。

另一位曾為黃仁勳辯護、指「偉人都會犯錯」的對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman），則在網上發文指，「群眾的智慧勝出了」。

網上更有大批網民以AI生成影片、迷因圖等表達欣喜之情。

特朗普較早前在社交網站Truth Social發文表示，英偉達董事會作出正確且適當的決定，他指國家需要黃仁勳在英偉達的領導，又指美國政府沒有理由認為黃仁勳重返英偉達會對國家安全構成任何風險，美國司法部長已確認，美國政府並無證據顯示他曾從事任何違法行為。

英偉達較早前在聲明宣布，即日起黃仁勳將重返公司，擔任行政總裁（CEO）兼總裁（President），並重任董事會成員。聲明稱，在與黃仁勳先生進行一系列討論與會晤後，董事會全體一致投票通過其回任。

聲明又指，黃仁勳表示「我很榮幸能重返英偉達，在全新工業革命的開端，帶領這家全球最具影響力的科技公司之一。我將以最謙卑的態度承擔這份責任，並懷抱著全新的承諾投入工作。」