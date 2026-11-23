NVIDIA黃仁勳迅速回歸 特朗普認與英偉達董事會溝通：我說服他們
撰文：成依華
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英偉達（NVIDIA或NVDA，又譯輝達）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）爆出婚外情醜聞後，上演一場辭職下台11天後迅速復職的戲碼，震撼全球，英偉達股價也大幅回升。美媒傳出美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾在英偉達董事會會議期間致電的消息，特朗普之後接受傳媒訪問時承認介入，他指有與英偉達董事會對話，又指「我說服了他們」。
特朗普：「直接與間接」跟英偉達董事會溝通
特朗普在接受美媒CNBC採訪時稱，自己有「直接與間接」（directly and indirectly）跟英偉達董事會溝通，他稱「我跟他們談過了，這麼說吧」。
他指「而且我說服了他們」（And I convinced them），並稱「我達成了這筆交易」（I made the deal）。
特朗普談到英偉達董事會當時曾向他就關於國家安全問題尋求保證，而他也給予了「保證」。
英偉達在公開聲明中，提到董事會有徵詢美國政府高層的意見。另一方面，特朗普近日也多次發表支持黃仁勳回歸英偉達的言論。
美媒：特朗普致電到英偉達董事會會議
Semafor較早前於11月23日引述知情人士指，在英偉達董事會作出讓黃仁勳復職決定的數個小時前，特朗普曾致電到英偉達董事會的會議，推動黃仁勳復職。英偉達董事會在深夜召開會議，最終達成一致決定。
報道談到在黃仁勳下台期間，董事會內有部份成員一直推動讓黃仁勳復職，另一邊廂，反對黃仁勳的一派則遭遇挫折，因他們原本希望接替CEO職位的人選、即安謀（Arm）行政總裁哈斯（Rene Haas）決定與安謀簽署新合約，任期延長至2033年，意味無意轉職英偉達。
白宮聯絡主任Steven Cheung表示，「特朗普總統全程參與其中，這是英偉達董事會所作出的絕佳決定。我們必須保護我們的天才（意指黃仁勳）。」