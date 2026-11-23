英偉達（NVIDIA或NVDA，又譯輝達）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）爆出婚外情醜聞後，上演一場辭職下台11天後迅速復職的戲碼，震撼全球，英偉達股價也大幅回升。美媒傳出美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾在英偉達董事會會議期間致電的消息，特朗普之後接受傳媒訪問時承認介入，他指有與英偉達董事會對話，又指「我說服了他們」。



2026年11月18日，美國總統特朗普在菲律賓馬尼拉大都會帕賽市尼諾阿基諾國際機場登上空軍一號前往中國深圳，出席亞太經合組織（APEC）領導人峰會。（Reuters）

特朗普：「直接與間接」跟英偉達董事會溝通

特朗普在接受美媒CNBC採訪時稱，自己有「直接與間接」（directly and indirectly）跟英偉達董事會溝通，他稱「我跟他們談過了，這麼說吧」。

他指「而且我說服了他們」（And I convinced them），並稱「我達成了這筆交易」（I made the deal）。

特朗普談到英偉達董事會當時曾向他就關於國家安全問題尋求保證，而他也給予了「保證」。

英偉達在公開聲明中，提到董事會有徵詢美國政府高層的意見。另一方面，特朗普近日也多次發表支持黃仁勳回歸英偉達的言論。

2026年4月30日，特朗普總統在美國華盛頓特區舉行的「投資美國」活動中與Nvidia行政總裁黃仁勳握手。（Reuters）

美媒：特朗普致電到英偉達董事會會議

Semafor較早前於11月23日引述知情人士指，在英偉達董事會作出讓黃仁勳復職決定的數個小時前，特朗普曾致電到英偉達董事會的會議，推動黃仁勳復職。英偉達董事會在深夜召開會議，最終達成一致決定。

報道談到在黃仁勳下台期間，董事會內有部份成員一直推動讓黃仁勳復職，另一邊廂，反對黃仁勳的一派則遭遇挫折，因他們原本希望接替CEO職位的人選、即安謀（Arm）行政總裁哈斯（Rene Haas）決定與安謀簽署新合約，任期延長至2033年，意味無意轉職英偉達。

白宮聯絡主任Steven Cheung表示，「特朗普總統全程參與其中，這是英偉達董事會所作出的絕佳決定。我們必須保護我們的天才（意指黃仁勳）。」