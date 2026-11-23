僅僅持續了11天，英偉達董事會一致同意恢復黃仁勳CEO職務（11月12日辭職，11月23日復職）。英偉達（NVIDIA）董事會的迅速轉向，絕非因為突然在「道德上原諒」了黃仁勳，而是在資本反撲與白宮政治轉向的雙重夾擊下，董事會如果不低頭，被「血洗」換掉的就是他們自己。這場戲碼殘酷地標出了在萬億美元級別的利益面前，「企業道德」的真實標價。



特朗普發揮關鍵作用？

這裏很關鍵的就是：「董事會聽取了美國政府高層的意見。」毫無疑問，特朗普在這個過程裏，是發揮了很關鍵的作用。

這兩天，特朗普還多次發言力挺黃仁勳，力度也愈來愈大。11月19日，特朗普在接受霍士新聞採訪時表示：「我們必須保護好我們的天才。因為這樣的人並不多。」特朗普說這話，即提到了馬斯克，也提到了黃仁勳，意思是要保護他們這兩個天才。特朗普稱黃仁勳是一個才華橫溢的人。「有些人無法被取代。他領先了十年。」同時，特朗普對黃仁勳被趕下台評論「這多麼悲劇」。

11月20日，特朗普在白宮新聞發布會上表示，希望黃仁勳在鄭重道歉後，能夠重返英偉達出任CEO。特朗普稱，黃仁勳做了一些錯誤的決定，希望黃仁勳能得到第二次機會。他還稱讚黃仁勳是「世界上真正最聰明的頭腦之一」。

並且，特朗普專門在自己社交賬號上發帖稱：「我希望英偉達董事會重新聘用黃仁勳。這對公司來說是最好的，對美國來說也是如此。」

貝森特的「文字遊戲」：華盛頓政治風向的急轉彎

在這次事件中，美國財長貝森特的態度轉變是最具指標性的「風向標」：11月15日，貝森特還在福克斯新聞上火力全開，指責英偉達存在「不符法規的文化」，甚至要求董事會大換血，必須從公司「外部」尋找新CEO。當時疊加《紐約時報》爆出黃仁勳的婚外情對象（黃樂）曾與中國國安部門有聯繫，輿論與政界幾乎要將其定性為「國安醜聞」。

然而，總統特朗普在社交媒體上公開力挺黃仁勳回歸，並質疑情報部門的判斷，華盛頓的風向瞬間逆轉。貝森特立刻在最新受訪中玩起了文字遊戲——他狡黠地改口稱：「我曾說過他們應該從外部尋找人選，但黃仁勳現在已經（辭職）在外面了，他現在已是『外部人士』。」 同時，他迅速把「中國間諜」的指控定性為「轉移焦點」，替黃仁勳解套稱「他當時應該不知道對方是間諜」。

背後的政治算計很簡單： 在美國AI霸權與大國博弈的棋局上，英偉達是無法替代的「國之重器」。白宮很清楚，在這個節骨眼上把唯一能駕馭這個4萬億美元算力帝國的靈魂人物「祭旗」，無異於自斷經脈。政治利益一旦壓倒合規審查，所謂的「國安風險」就能在幾天內由政府高層背書「確認不存在」。

黃仁勳於11月12日辭任英偉達（Nvidia）CEO，公司股價隨即大跌。（Reuters）

董事會的生存危機：不低頭，就被華爾街「換血」

英偉達董事會最初罷免黃仁勳時，理由非常高大上。董事長哈維·瓊斯（Harvey Jones）在11月18日的全員大會上還義正詞嚴地表示，這是因為黃仁勳在私德醜聞上「缺乏坦誠」（說謊），違反了公司的行為準則與價值觀。

然而，僅僅5天後，同一批董事就一致投票恢復了他的全部職務，並宣稱「對其坦誠態度感到滿意」。這種「自己打臉」的戲碼背後，是殘酷的治理現實：

首先，華爾街的用腳投票： 黃仁勳離職後，英偉達股價重挫；而他回歸的消息一出，股價直接暴漲30%。對於貝萊德（BlackRock）、先鋒領航（Vanguard）這些掌握着英偉達數萬億美元市值的機構投資者而言，董事會的「道德潔癖」正在直接燒掉他們的真金白銀。

其次， 「代理權之爭」的威脅： 在美國成熟的上市公司治理體系中，董事會看似能決定CEO的去留，但大股東與華爾街資本卻能決定董事會的生死。如果董事會繼續頂着白宮的暗示和華爾街的憤怒死守「誠信原則」，大型機構投資者完全有能力發起特別股東大會或代理權之爭（Proxy Fight），在幾個月內把整個董事會全部踢出局。

說到底，董事會成員也是理性的「經濟人」——他們保住的不是黃仁勳，而是他們自己的董事席位與年薪。

2026年9月29日，美國華盛頓，英偉達時任行政總裁黃仁勳出席「國家設計工作室」為「America.gov」，一個由人工智能驅動的全新政府網站，舉辦的發布會觀禮。（Reuters）

「道德的價錢」：美式資本主義的底層邏輯

這起事件讓人聯想到2023年OpenAI罷免山姆·奧特曼（Sam Altman）的鬧劇，但英偉達的這場風波顯得更加赤裸和具象。 在美國公司法（尤其是特拉華州公司法）的框架下，董事會最高、最硬性的法律義務是對股東的受託責任（Fiduciary Duty）——即最大化股東利益。當「企業價值觀/誠信原則」與「數萬億美元的股東利益」發生正面衝撞時，前者永遠是那個被犧牲的籌碼。

美國企業界並非不講道德與合規（Compliance）。如果犯下同樣「對董事會不坦誠、辦公室婚外情」錯誤的是一個中層高管，甚至是一個業績平平的傳統行業CEO，他不僅會被立刻開除，還可能面臨法律追訴。但當這個人是黃仁勳——一個將公司市值推向4.3萬億美元、掌握全球AI算力命脈的締造者時，他本身就是企業最大的「護城河」。

在這種高度功利且務實的體制下，道德與規則很多時候是用來約束「平庸者」的。一旦某個個體創造的資本價值與戰略價值突破了某個臨界點，原有的企業治理規範就會自動為其「扭曲」甚至「重寫」。

董事長瓊斯前後相差五天的兩份表態，恰恰為這場大戲寫下了最諷刺的註腳：在數萬億美元的市值與國家戰略利益面前，「缺乏坦誠」只需要五天時間，就能被重新定義為「坦誠態度令人滿意」。