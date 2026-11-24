黃仁勳復職了，在此次風波中一直對他「窮追猛打」的美國媒體反應如何？科技媒體WCCFTech此前報道稱，《紐約時報》似乎在針對黃仁勳的媒體報道中，扮演了「定調者」的角色。



美國人工智能創業公司HyperspaceAI的創始人兼CEO馬圖爾（Varun Mathur）此前收集了40家美國和歐洲媒體的相關報道，利用AI分析了這近2000篇報道，並通過PageRank演算法分析媒體之間的引用關係，追蹤新聞傳播路徑。

他的資料顯示，從10月27日至11月14日，在所有媒體中，《紐約時報》發布的相關報道多達88篇，且被其他媒體引用的頻率最高。

該分析提到，在近期1641篇報道中，約有75%帶有負面傾向，《紐約時報》《財富》《泰晤士報》《每日郵報》與《衛報》這5家媒體，在短短19天內便產出276篇關於黃仁勳的報道。

紐約時報11月11日（周三）報道，據五位曾在英偉達公司工作的人士透露，黃仁勳除與黃樂存在婚外情之外，同時他還與一名向他匯報工作的管理人員存在婚外情，該對象為英偉達醫療保健業務副總裁金伯利（Kimberly Powell）。（Reuters）

對比過去同樣因婚外情醜聞下台的企業巨頭，2018年英特爾前CEO克爾札尼奇（Brian Krzanich）為15篇、麥當勞前CEO伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）為37篇，英國石油前CEO盧尼（Bernard Looney）為52篇。

公開表態支持黃仁勳的馬圖爾表示，黃仁勳所遭受的是一場「媒體猛烈圍剿」，內容充斥著「對他本人、工作表現、行事風格，乃至家庭的尖銳負面評價」。

他認為這「極其殘酷」，「單看《紐約時報》，當年對與員工發生婚外情的英特爾CEO，只寫了2篇報道，對黃仁勳卻寫了88篇，這究竟是為什麼？」

在英偉達（NVIDIA或NVDA，又譯輝達）公開宣布黃仁勳復職後，《紐約時報》也報道了這一消息，文章中寫道：「黃仁勳的回歸勢必會提振英偉達的市值，或許還能重振市場對人工智能熱潮的信心。他一直是人工智能領域的『指揮家』，總能精準描繪科技行業的未來走向。英偉達的晶片佔據了人工智能晶片市場90%的份額，是構建和運行人工智能系統不可或缺的核心。」

2026年10月8日，特朗普總統在華盛頓向英偉達行政總裁黃仁勳頒發國家科學獎章。（Reuters）

在誇讚結束之後，《紐約時報》筆鋒一轉，開始「分析」。「英偉達的董事會成員包括早期投資者和商業夥伴，他們與黃仁勳交好數十年。長期以來，他們習慣於對他言聽計從，讓他在幾乎沒有監督的情況下管理公司。」

文章還不忘強調美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的作用。「如果沒有總統的支持，黃仁勳幾乎不可能策劃這次回歸。過去兩年裡，兩人已成為親密盟友，攜手合作限制人工智能監管，並推動這波拉動經濟增長的人工智能熱潮。」

文章還引用了科技分析公司Moor Insights & Strategy的創始人穆爾黑德（Patrick Moorhead）的表態。他說：「這與其說是為了黃仁勳，不如說是為了這屆政府」，「速度之所以這麼快，可能是因為華爾街和科技板塊遭遇了毀滅性打擊。人們終於有時間去思考：黃仁勳的缺席對美國競爭力和人工智能意味著什麼？」

此外，《紐約時報》還引用了耶魯大學管理學院領導力實踐教授索南費爾德（Jeffrey A. Sonnenfeld）的表態稱，董事會「應該創造的是長期價值，而不是短期衝高」。

他說，讓黃仁勳回歸的舉動可能會帶來長期隱患，比如可能引發員工大規模離職，以及招致更多政治審查——尤其是明年1月起民主黨將掌控國會。

2026年11月23日，該圖片描繪了美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、英偉達（NVIDIA或NVDA，又譯輝達）行政總裁黃仁勳、英偉達的標識以及股票不斷上漲的示意圖。（Reuters）

獨立企業諮詢機構Soundboard Governance的總裁Doug Chia表示，他對此「感到費解」。「我真的搞不懂，」「這太離奇了。董事會為什麼要這麼做？他們之前明明已經把這事翻篇了，已經把它甩在身後了。」

《紐約時報》也報道了馬薩諸塞州民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）稱重新任命黃仁勳的決定「魯莽」的聲明。

沃倫說：「特朗普政府也需要向國會解釋，究竟是哪些美國政府高級官員提供了何種『意見』，以支援他的復職。」

對比之下，《財富》雜誌報道稱，這一舉動標誌著英偉達董事會做出了「令人震驚的180度大轉彎」。「此前，英偉達股價上周遭遇大幅拋售，整個AI板塊也受到波及。黃仁勳一直是AI行業最具影響力的推動者之一，一些投資者曾擔心，沒有黃仁勳，英偉達的部分投資以及對更廣泛生態系統的支援可能會減弱甚至崩塌。科技界的許多人士，包括特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk），都曾公開呼籲黃仁勳回歸。」

2025年10月14日，英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，左）又向馬斯克（Elon Musk，右）送上最新款的台式個人AI超級電腦DGX Spark。（x@nvidia）

報道提及了著名投資者格雷厄姆（Paul Graham）對此的評價，「我從未見過科技界在任何事情上像對黃仁勳這樣意見如此一致，」「科技界的每個人都認為董事會犯了一個巨大的錯誤——除了董事會自己。但他們並不在科技圈裡。」

還有Yorkville Ives & Co公司合夥人兼高級董事總經理艾夫斯（Dan Ives）的表態：「歸根結底，儘管黃仁勳這件事鬧得沸沸揚揚，但董事會知道別無選擇，只能讓他回來。對於美國科技行業而言，這也是必須邁出的一步」。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

