美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）力挺英偉達（Nvidia，又譯輝達）董事會恢復黃仁勳行政總裁職務的決定，稱美國需要黃仁勳繼續領導這家晶片巨頭，並透露美國政府目前沒有證據顯示他涉及違法行為。



特朗普周一（11月23日）在自家社交媒體平台Truth Social發文說，英偉達董事會讓黃仁勳重掌公司的決定「正確且恰當」。他指出，美國政府沒有理由認為黃仁勳復職會危及國家安全，司法部長也已確認，政府沒有掌握黃仁勳涉及任何違法行為的證據。

特朗普發文指黃仁勳是國寶：

特朗普說：「私下裏，我跟黃仁勳接觸多了，也慢慢熟悉起來了。他真是個愛國者，國寶級的人物。」

不過，特朗普強調，英偉達仍須繼續徹底調查公司是否遵守美國出口管制規定，以履行法律義務及維護國家安全的責任。

英偉達同日早些時候宣布，董事會一致通過恢復黃仁勳總裁（President）、行政總裁（CEO）以及董事職務，即日起生效。董事會表明，在徵詢美國政府高層意見後，確信黃仁勳復職不會構成國家安全風險。

不過，針對黃仁勳此前疑似成為外國情報行動目標的獨立調查仍將繼續。英偉達也成立國家安全與出口管制委員會，加強合規監督。

本文獲《聯合早報》授權轉載

