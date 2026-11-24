黃仁勳風波｜美商務部：把Megaspeed列入實體清單
撰文：蕭通
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黃仁勳剛獲英偉達（Nvidia，又譯輝達）恢復行政總裁職務之際，美國商務部11月23日宣布，把新加坡數據中心公司Megaspeed列入出口管制的實體清單。該公司前高層黃樂（Alice Huang）近日被報道與黃仁勳有婚外情，並將英偉達的晶片轉運至中國。
路透社指出，若企業被列入此名單，美國公司在未取得許可證的情況下，不得向其出口商品、軟體或技術，而這類許可證申請極有可能遭到拒絕。因此，被列入該清單的企業，在取得美國製造的零部件、軟件更新或知識產權授權方面，將面臨更大困難。
英國廣播公司（BBC）稱，美國商務部的公告並未具體說明針對Megaspeed的禁令何時生效。 路透社稱，對於美方的做法，Megaspeed 暫未回應。
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